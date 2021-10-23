福樂紀念公園講座：生前規劃好處多

福樂紀念公園華語部業務經理陳全分析「生前規劃好處知多少？ 」。（記者張宏／攝影）

做好生前規劃，就是省錢規劃。世界日報23日舉辦銀髮樂齡展，現場講座內容乾貨十足，福樂紀念公園華語部業務經理陳全分析「生前規劃好處知多少？ 」，讓不少長者都想著辦理生前規劃。

陳全有16年的相關經驗，他說，他的客人中最小的只有11歲，還有一些年輕人為父母辦理生前規劃的同時也給自己辦理，尤其疫情 使很多人認識到人生無常，所以辦理省錢規劃的人們一直在增加。

陳全說，福樂紀念公園在格蘭岱、好萊塢、Covina等地都有，這幾個地方也是華人 比較偏好的區域。福樂紀念公園是一個世界聞名、眾多知名人仕選擇的地方，提供一站式殯儀與墓園的綜合服務，以及暖心的預先規劃與及所有身後服務，帶給在洛杉磯，橙縣和河濱縣等社區民眾諸多的方便和安心。很多華人忌諱談及死亡，但這是一個現實問題，與其讓子女親屬在最悲傷的時刻處理喪葬等上百個繁瑣決定，還不如事先做好規劃。

他說，也有人認為死後無需墓地和儀式，但是根據統計，對於死者家屬來說，一個儀式能讓他們的情緒更能平靜過度和轉換，進入正常生活的時間也比沒有儀式的親屬要快。尤其相關費用每年都在上漲，建議大家早點做規劃，省事還省錢，事先做好福地與福壽保險 的規劃，為自己與家人多添一份安心與保障。

華人孫女士表示，聽了講座感覺很受啟發，死亡對每個人來說都不是遙不可及的，生前想著為子女少添麻煩，死後更要減少兒女的負擔。而且現在物價上漲，福地的價格每年都在10%以內的幅度上漲，早點規劃能省錢。