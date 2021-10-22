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南加大兄弟會派對 女生飲料被下藥遭性侵

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
南加大學生週四聚集在兄弟會外，張貼海報追究責任。(CBSN視頻截圖)
南加大學生週四聚集在兄弟會外，張貼海報追究責任。(CBSN視頻截圖)

南加州大學（USC）的一個兄弟會組織在9月27日聚會時，有人將毒品放入女學生飲料中，之後發生了性犯事件。目前該組織被停權，校方已向洛杉磯市警察局報告案情。

據本週四發布的犯罪警報稱，南加大收到一份有關Sigma Nu兄弟會之家的性侵犯報告，根據大學公共安全部事件日誌，一名女大學生稱自己在9月27日參加兄弟會聚會時，有人在她的飲料中下藥，之後她遭到性侵犯。還有另外六名女性稱，在該聚會期間，她們的飲料也被放入毒品，也可能發生性侵犯。日誌顯示，9月27日案發當晚，五名女性在聚會中被迫吸毒，第六名女性也稱自己被迫吸毒，但沒有透露具體地點。

事發後南加大兄弟會被停權，犯罪警報指出，Sigma Nu兄弟會之家不得再舉辦任何活動、派對或社交聚會。

根據Sigma Nu通訊主管Christopher Brenton的一份聲明，Sigma Nu全國總部周四已收到南加大通知，指控違規和不當行為。兄弟會對這項嚴重指控感到擔憂，並尋求與大學官員合作調查，將根據調查結果確定進一步行動。

週四晚，南加大學生聚集在兄弟會外，張貼海報並要求追究責任。大二學生Sophie Beitel表示，兄弟會的運作方式讓女性處於易受傷害的劣勢，在發生類似情況時女性難以為自己辯護。「這所房子裡的人都知道這件事，沒有參加的人也知道，一定是很多男人串通一氣這麼做，對此女孩們很害怕。」

學校鼓勵任何知情者立即致電USC公共安全部，或者致電洛杉磯市警察局。 USC設有24小時性暴力預防和服務熱線213-740-4900，提供醫療資源和情感支持。

南加大 兄弟會 性侵

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