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UCSD研究：用電子菸無法幫助戒掉菸癮

聖地牙哥訊
示意圖。（Unsplash.com）
示意圖。（Unsplash.com）

根據聖地牙哥加州大學（UCSD）19日發布一項研究結果，儘管聯邦疾病防治中心（CDC）健康指南建議，電子菸可以成為戒菸的有效方法，但研究表明，電子菸無法幫助吸菸者戒菸。

CDC先前曾針對無法戒菸的吸菸者，提出建議若無法戒菸，可改用電子菸，這樣就能避免再使用捲菸，戒掉菸癮。在19日JAMA Network Open線上發布報告中，由聖地牙哥加州大學Herbert Wertheim公共衛生與人類長壽學院，以及Moores癌症中心分析研究顯示，即使每天使用電子菸，也不能幫助吸菸者戒掉菸癮。

該報告首席作者John Pierce教授表示，研究結果表明，改用電子菸，以及其它菸草產品者，實際上增加恢復吸菸的風險，與杜絕使用所有菸草產品者相比，這種風險在未來幾年，會增加大約8.5個百分點。他說，戒掉吸菸習慣對一個吸菸者健康來說非常重要，但證據表明，希望使用電子菸戒掉吸菸習慣，收效甚微，或根本無法戒掉菸癮。

研究專家在報告中，引用菸草人口評估，以及由聯邦藥物濫用研究機構，FDA菸草產品中心提供相關數據，在2013至2015年間對1萬3604名吸菸者超過兩次年度追蹤調查，確認受訪者在使用12種菸草產品過程中發生變化。在首次年度追蹤調查中，有9.4%的吸菸者戒菸，可以被看作是「先前吸菸者」，這些人中有62.9%的比例保持戒菸，而另外37.1%的人改用另一種菸草，改用其它菸草產品者，22.8%使用過電子菸，其中17.6%的人每天都在使用電子菸。

報告顯示，近期改用電子菸的先前吸菸者，更有可能是收入較高的非西裔白人，對菸草有較高依賴度，而且認為電子菸比傳統香菸危害更小。

在第二次年度訪問中，報告作者將先前曾有吸菸經歷但已經戒菸者，與改用電子菸或其它菸草產品的人相比較。使用任何其它菸草產品者與電子菸使用者相比，電子菸使用者恢復菸癮可能性增加8.5個百分點。在近來戒除所有菸草產品的先前吸菸者中，有一半人在第二次訪問中，保持戒菸超過12個月，可認為已經成功戒菸。

研究專家表示，在第二次隨訪時，改用其它形式菸草產品的先前吸菸者更有可能恢復吸菸，也有可能試圖再次戒菸至少三個月。進一步追蹤調查很必要，目的是確定這是否屬於慢性戒菸或恢復吸菸模式。

加州大學 聖地牙哥 聯邦疾病防治中心

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