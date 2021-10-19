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洛市街頭賽車危及社區 市議會擬界定為非法

洛杉磯訊
洛杉磯市議員19日在議會上一致投票通過，探討是否將鼓勵、促進、煽動、協助、便利或教唆街頭賽車比賽，或魯莽駕駛定義為非法的可行性。（unsplash圖片）
洛杉磯市議員19日在議會上一致投票通過，探討是否將鼓勵、促進、煽動、協助、便利或教唆街頭賽車比賽，或魯莽駕駛定義為非法的可行性。（unsplash圖片）

洛杉磯市議員19日在議會上一致投票通過，探討是否將鼓勵、促進、煽動、協助、便利或教唆街頭賽車比賽，或魯莽駕駛界定為非法的可行性。

市議會提出該法令的想法，是仿照聖荷西（san Jose )通過類似法令，洛市的這項動議是由市議員John Lee提出。John Lee在提出時說，近年來，儘管執法部門盡了最大努力，但互聯網和社交媒體使這些非法活動組織者更容易組織和宣傳這些活動。

聖荷西的法令規定，參與街頭賽車，無論是宣傳、煽動、協助或教唆，可處以最高1000元罰款或最長六個月監禁。John Lee的動議通過後，指示市檢察長報告在洛杉磯市通過類似法令的可行性。

當天這項動議得到女市議員Monica Rodriguez支持，她提出了市議會於9月14日通過的一項動議，該動議旨在要求在常見的賽車地點增加阻礙物來遏制非法街頭賽車。

在介紹這項動議時， Rodriguez指出，街頭賽車通常發生在道路寬闊、筆直、交通量低且易於進入高速公路和主要道路的地區，參與者可快速分散。該動議將通過引入交通緩和的措施，例如街道駝峰、升高的中央隔離帶、路緣延伸和交通圈等來阻止這些地區的賽車。

Rodriguez在8月3日提出該動議後說，執法不應該是唯一的解決方案，非法賽車正在危及社區，有必要提出更多的遏制方法。

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