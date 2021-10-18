加州學生需接種疫苗才能上學 家長不滿鼓吹「罷校」

加州學生需要接種疫苗後才能上學的政策，引發許多家長反對，近日鼓吹「罷校」。（本報檔案照）

加州 政府10月初發布規定指出，一旦新冠疫苗 獲得聯邦食品暨藥物管理局（FDA）批准全面使用，加州學生需要接種疫苗後才能上學。這使加州成為全美第一個宣布在學校強制接種疫苗的州。根據外媒的預測，這項要求估計將於2022年7月1日起適用於7-12年級的學生。而該項政策引起一些家長不滿，在網上聚集反對聲音，鼓吹「罷校」，也就是以故意不帶孩子去上學等行為示威抗議；有些家長及教師也打算群聚在學校發出反對聲音。

Grassroots movement Moms on the Ground是其中一個由學生家長組成的反對團體，近日有家長陸續在該團的社群媒體上發表意見；這些來自爾灣、聖地牙哥等地的家長，發文表示決定於18日起將孩子留在家中，不送小孩去上學，以示抗議。

該組織發起人之一的橙縣居民Parisa Fishback接受外媒採訪時說，該組織並非是在反新冠疫苗，而是反對這項政策。「讓不讓孩子打疫苗的權利應該在於家長，而不該在於政府」。Fishback表示，「我有權利決定要不要打疫苗，也有權利要不要讓我的小孩打疫苗，這牽扯到的是人權問題。如果我的人權被奪走了，卻不站出來發聲，誰知道他們（政府）下次又會拿走什麼？」。

加州州長紐森（Newsom）10月初公布這項政策時指出，要將新冠疫苗納入像是麻疹（measles）、流行性腮腺炎（mumps）等學校要求的預防針之列。這項政策一旦生效，未接種疫苗的學生，無論是來自公立或私立學校，都不得參加面對面的實體教學課程。不過在州政府的授權下，將允許因宗教信仰和醫療原因的學生豁免接種。

美國政府已批准針對16歲及以上人群接種新冠疫苗。也就是說，加州所有高年級的學生必須完全接種疫苗，才能到公立和私立學校上學。針對12至15歲族群的新冠疫苗，目前只通過緊急使用授權，不過在FDA批准該年齡段全面使用疫苗後，七年級及以上的學生也必須接種疫苗。

事實上，不少南加州的學區 ，包括作為全美第二大學區的洛縣聯合學區，早已開始實施類似規定。例如：洛縣聯合學區規定12歲以上學生，必須完成疫苗接種才能去學校上課。學生必須在11月21日前至少打了第一劑疫苗，且必須在12月19日前完全接種疫苗。其他像是聖地牙哥學區、庫爾富市 (Culver City)學區等也都開始實施該項規定。