我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷任總統悼念鮑爾辭世 感念他愛國為後人開路

真的有瀏海！全新MacBook Pro挑戰視覺與運算能力極限

加州學生需接種疫苗才能上學 家長不滿鼓吹「罷校」

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
加州學生需要接種疫苗後才能上學的政策，引發許多家長反對，近日鼓吹「罷校」。（本報檔案照）
加州學生需要接種疫苗後才能上學的政策，引發許多家長反對，近日鼓吹「罷校」。（本報檔案照）

加州政府10月初發布規定指出，一旦新冠疫苗獲得聯邦食品暨藥物管理局（FDA）批准全面使用，加州學生需要接種疫苗後才能上學。這使加州成為全美第一個宣布在學校強制接種疫苗的州。根據外媒的預測，這項要求估計將於2022年7月1日起適用於7-12年級的學生。而該項政策引起一些家長不滿，在網上聚集反對聲音，鼓吹「罷校」，也就是以故意不帶孩子去上學等行為示威抗議；有些家長及教師也打算群聚在學校發出反對聲音。

Grassroots movement Moms on the Ground是其中一個由學生家長組成的反對團體，近日有家長陸續在該團的社群媒體上發表意見；這些來自爾灣、聖地牙哥等地的家長，發文表示決定於18日起將孩子留在家中，不送小孩去上學，以示抗議。

該組織發起人之一的橙縣居民Parisa Fishback接受外媒採訪時說，該組織並非是在反新冠疫苗，而是反對這項政策。「讓不讓孩子打疫苗的權利應該在於家長，而不該在於政府」。Fishback表示，「我有權利決定要不要打疫苗，也有權利要不要讓我的小孩打疫苗，這牽扯到的是人權問題。如果我的人權被奪走了，卻不站出來發聲，誰知道他們（政府）下次又會拿走什麼？」。

加州州長紐森（Newsom）10月初公布這項政策時指出，要將新冠疫苗納入像是麻疹（measles）、流行性腮腺炎（mumps）等學校要求的預防針之列。這項政策一旦生效，未接種疫苗的學生，無論是來自公立或私立學校，都不得參加面對面的實體教學課程。不過在州政府的授權下，將允許因宗教信仰和醫療原因的學生豁免接種。

美國政府已批准針對16歲及以上人群接種新冠疫苗。也就是說，加州所有高年級的學生必須完全接種疫苗，才能到公立和私立學校上學。針對12至15歲族群的新冠疫苗，目前只通過緊急使用授權，不過在FDA批准該年齡段全面使用疫苗後，七年級及以上的學生也必須接種疫苗。

事實上，不少南加州的學區，包括作為全美第二大學區的洛縣聯合學區，早已開始實施類似規定。例如：洛縣聯合學區規定12歲以上學生，必須完成疫苗接種才能去學校上課。學生必須在11月21日前至少打了第一劑疫苗，且必須在12月19日前完全接種疫苗。其他像是聖地牙哥學區、庫爾富市 (Culver City)學區等也都開始實施該項規定。

加州10月宣布，加州學生需要接種疫苗後才能上學。（本報檔案照）
加州10月宣布，加州學生需要接種疫苗後才能上學。（本報檔案照）

疫苗 加州 學區

上一則

洛市商業建築大火 3人嚴重燒傷 疑燒出大麻種植場

下一則

世界晚報／房租漲不停 紐時：恐掀另一波逼遷潮

延伸閱讀

歐盟累計出口逾10億劑COVID-19疫苗 擬再捐5億劑

歐盟累計出口逾10億劑COVID-19疫苗 擬再捐5億劑
疫苗？口罩？日本人也不懂怎麼突然控制住疫情

疫苗？口罩？日本人也不懂怎麼突然控制住疫情
疫苗股後市有撐？BNT、莫德納疫苗明年銷售翻倍

疫苗股後市有撐？BNT、莫德納疫苗明年銷售翻倍
試驗結果：法國Valneva新冠疫苗的免疫反應比AZ疫苗強

試驗結果：法國Valneva新冠疫苗的免疫反應比AZ疫苗強

維州反疫苗夫婦染疫 想「康復後接種」卻病歿…5孩成孤兒

維州反疫苗夫婦染疫 想「康復後接種」卻病歿…5孩成孤兒
加州住房危機 引發環保與發展角力

加州住房危機 引發環保與發展角力

熱門新聞

近來傳出不少中國留學生在入境美國時遭恐嚇、盤問等事件。（美聯社）

留學生入境洛城被盤問 行李被偷 多是沒剪掉標牌的T恤

2021-10-11 22:03
失踪韓裔女子周蘿倫(Lauren Cho，音譯)。（ABC7視頻截屏）

南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？

2021-10-11 14:05
南加華人區，近期又湧現出不少碰瓷事件。（讀者提供）

世說新聞／他靠這招訛錢 華裔老夫婦機智識破

2021-10-12 21:25
兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）

為何中餐廳唱美國國歌？ 兩華男氣到飯都吃不下

2021-10-17 14:44
華資餐廳內兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）

華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯

2021-10-18 02:20
世界日報「建材裝修大展」中，華人對SB9法案非常關注。（記者李雪／攝影）

世說新聞／SB9動了華人蛋糕 租金、房價都受挫

2021-10-16 15:43

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬
不介意男友矮17公分 她第一眼被電到：我要這個人

不介意男友矮17公分 她第一眼被電到：我要這個人
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯

華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯