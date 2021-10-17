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為何中餐廳唱美國國歌？ 兩華男氣到飯都吃不下

本報記者／洛杉磯報導
兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）
兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）

飯可以不吃，但必須愛國！華人聚集城市一家華人餐廳日前因有人舉辦競選餐會，席間唱起美國國歌，在一旁的幾名中國北方口音的男子剛點好菜，還沒吃幾口，聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。

影音來源：本報記者

13日晚上7點左右，一家華人餐廳正是賓客滿門的時段，在餐廳的一邊正舉辦洛杉磯社區學院學區理事方樹強競選第49選區州眾議員的募款餐會，現場有四、五桌，坐著南加各個華人城市的民選官員和社團代表。餐會開始前，按照慣例，大家起立唱美國國歌。殊不知，這一唱，唱者無心，聽著有意，竟惹怒了包房外面正在吃飯的兩名男子。

據服務員表示，這兩名男子年紀在二三十歲左右，都穿著深色衣服，進來時都戴著黑色口罩，口音像來自中國北方。他們其實剛進餐廳不過20分鐘，點了四、五個菜，正準備吃，結果聽到有人唱歌立刻沒有胃口。氣憤的站起來就走，在收銀台時，一名男子還試圖拿出皮包結帳，但另外一名男子說「中國人唱美國國歌太氣人，這錢我們不付！」，這兩個人之後離開餐廳。

餐廳老闆表示，兩個人點的單大概在100元左右，除了金錢損失，他也對這兩個人的行為表示不理解。如果是以此來逃單，可是飯沒吃幾口也不合理。看來是真的不開心了！可是這些華人都是在美國入籍的美國公民，他們不唱美國國歌唱什麼？如果這兩個男子如此不喜歡美國，為什麼還要萬里迢迢跑到這裡受罪和找氣生?

不知道從何時起，在美國活躍著一批享受美國各項好處，同時又「不待見」美國的新移民。早在去年4月，美國疫情伊始，就有一名抖音名字為「大米樂兒」的愛國華人女性，在視頻裡得意洋洋的表示「一點也沒給美國人剩」，以買光美國口罩表達愛國。視頻所配的文字是：「買的太爽了，都掃蕩光了一點沒給美國人剩——別別，一點不剩太過分，給他們剩下小包裝都了！」

律師劉龍珠表示，美國有言論自由，這些人最多是給人觀感不好，但不造成社會安全影響就夠不成犯罪。但是憲法第一條保護只有在美國領土才有，如果尚沒有入境，被海關在手機裡發現反美言論，或涉及國家安全的言論，是不受憲法第一條保護的。

美國公民 華人 中國

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