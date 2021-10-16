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亞市華男午夜破門入餐廳 狀似夢遊觸動警鈴

記者張宏／亞凱迪亞報導
中年亞裔男叼著煙，搖搖晃晃走到餐廳門前，用雙手大力拉住門把手，硬生生將大門拉開。（視頻截圖）
中年亞裔男叼著煙，搖搖晃晃走到餐廳門前，用雙手大力拉住門把手，硬生生將大門拉開。（視頻截圖）

亞凱迪亞16日凌晨發生一件怪事，一名身穿條紋衫、狀似華人的男子，破門進入Baldwin大街上一家華人餐廳，從前台晃到後廚幾十秒，誤觸警鈴鈴聲大作而慌忙離開。不知道他是找錢覓食還是夢遊，餐廳業者懸賞1000元尋人斷案。

（影音來源：記者張宏）

16日凌晨12時左右，位於亞市南Baldwin大道1000號街區一處華人餐廳早已打烊關門，一輛深色轎車駛入停車場，車上走下來一名身穿條紋衫和短褲的光頭亞裔男子，年約40歲上下，身材魁梧，穿著打扮好像是華人。只見他叼著煙，搖搖晃晃走到餐廳門前，用雙手大力拉住門把手，硬生生將大門拉開。

室內監控顯示，他進入餐廳後，好像很熟悉環境，直接奔去後廚房。他在廚房裡晃晃悠悠，左看看右看看，不知道是找吃的，還是找財物，或者只是他喝醉夢遊，以為是來到自家廚房。不過他可能誤觸警鈴，鈴聲大作，這名男子受驚覺醒，於是打開側門跑了出去，消失在黑夜裡。

餐廳業者鹿先生表示，觸動警鈴後，警察也很快趕到現場，開始還以為餐廳裡有賊或搶匪，如臨大敵，結果進入裡面什麼也沒發現。事後看視頻簡直啼笑皆非。這名男子不知道是喝醉了還是夢遊，在他餐廳內溜達了幾十秒。如果是求財，他連收銀台區域都沒去；如果是找吃的，但廚房也沒有翻找的痕跡。而且，他臉上不戴面具和口罩，大搖大擺自由來去，匪夷所思！

不過為防患未然，鹿先生決定懸賞1000元尋找這名男子，要問個清楚，看他到底想幹嘛？亞市警方也在尋找這名男子，民眾如有線索可致電626-574-5151，案件號碼21-4121。

這名男子進入後廚找什麼？（視頻截圖）
這名男子進入後廚找什麼？（視頻截圖）
中年亞裔男叼著煙，搖搖晃晃走到餐廳門前，用雙手大力拉住門把手，硬生生將大門拉開。...
中年亞裔男叼著煙，搖搖晃晃走到餐廳門前，用雙手大力拉住門把手，硬生生將大門拉開。。（視頻截圖）
條紋衫男子進入餐廳。
條紋衫男子進入餐廳。
中年亞裔男叼著煙，搖搖晃晃走到餐廳門前，用雙手大力拉住門把手，硬生生將大門拉開。...
中年亞裔男叼著煙，搖搖晃晃走到餐廳門前，用雙手大力拉住門把手，硬生生將大門拉開。（視頻截圖）

華人 亞凱迪亞 警察

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