南加香港商會會員大會 分享港美商機

南加州香港商會第32屆會員大會，分享港美營商發展機遇。（南加州香港商會）

南加州香港 商會第32屆會員大會，10月7日在羅斯密希爾頓酒店現場及線上同步進行，會長鄧偉信與近百位會員回顧商會過去一年主辦的實體及虛擬活動，並宣布新一屆理事會名單。

香港駐舊金山經濟貿易辦事處處長曾舜雯，透過影片分享香港近年面對的不同挑戰，另一方面也隨著大灣區 及「一帶一路」倡議的發展帶來蓬勃商機。近年來外資和本地新企業的數字上升，反映香港作為國際工商金融樞紐，以及外資企業進軍亞洲市場跳板的角色優勢。

大會主講嘉賓、香港貿發局駐洛杉磯代表黃沛芝分享大灣區的市場數據，並介紹即將舉辦的香港大型採購博覽和商業論壇，包括貿發局今年11月30日及12月1日網上舉行的第22屆國際會議「香港論壇Hong Kong Forum」。今年會議主題包括疫情下企業的持續發展、大灣區的商機、年輕企業家計 畫及交流聯繫時段等，詳情瀏覽https://www.hkfederation.org.hk/hkforum

另一位主講嘉賓Leech Tishman 理泰律師事務所合夥人Eric Wu，深入分析了商界關注的強制疫苗接種法對僱主、僱員和企業的影響。

本屆大會另一特色是國際商貿工作坊，由洛杉磯港 口貿易發展總裁Marisela Caraballo DiRuggerio 揭幕，包括肯亞副領事、墨西哥商務領事，及馬來西亞、泰國、日本的五國商貿推廣代表，分別介紹各國最新貿易情況及主要產品。

較早前，香港商會聖地牙哥分會也於9月23日舉辦中秋聚餐，與當地商界領袖共慶佳節。聖地牙哥分會會長黃昌耀博士感謝舊金山經貿辦、香港貿發局及六位聖地牙哥分會領袖一直以來的支持。當晚獎品豐富，包括限量版中國首位航天員楊利偉親筆簽名畫冊、Gemorie 贊助的Pandora 、Swarovski、G-Shock手表及鑽飾、以及國泰航空送出洛杉磯至香港來回優質經濟艙機票。