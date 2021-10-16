我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克後生可畏 身價逼近蓋茲和巴菲特財富總和

NASA發射露西號 探索太陽系形成及木星小行星群

喝啤酒吃餃子品奶茶 聖蓋博美食節帶回人間煙火氣

記者邵敏／聖蓋博市報導
一眼望去，每家餃子店門口都排起長龍。（記者邵敏／攝影）
一眼望去，每家餃子店門口都排起長龍。（記者邵敏／攝影）

聖蓋博第七屆餃子啤酒節（Dumpling & Beer Fest）15日（週五）晚熱鬧登場，現場十幾家水餃店，20多種品牌啤酒，還有新增的波霸奶茶，眾多食品車提供美食小吃，遠近城市大批民眾趕到San Gabriel Mission歷史區，人人感受久違的人間煙火氣，在後疫情時代築起一道美麗風景線。

一眼望去，幾乎每家店門口都排起長龍。奉天元餃子店負責人Sophia說，往年也曾參加，因為生意太好，客人需排隊一小時才能買到，一晚大概能賣出4000多個餃子。當晚，奉天元餃子店的全素水餃獲得最佳創意獎，評獎者聖蓋博市長廖欽和表示，雖是全素，但吃起來卻是牛肉味，比真的牛肉餡水餃還好吃。另外一家泰式鮮蝦水餃被評為最好吃水餃，由咖哩、椰子汁搭配，皮薄餡美，極富東南亞風味。

第七屆餃子啤酒節由聖蓋博市府與亞裔青少年中心(AYC)合辦，談及餃子和啤酒的搭配，廖欽和稱這是東西方文化的美妙結合，目前全美僅此一家。10月是德國傳統的啤酒狂歡節，聖蓋博市有自己製造生啤的廠家，同時邀請洛杉磯其他啤酒廠參加。「聖蓋博市有很多賣餃子的華人餐廳，我們就想讓餃子加啤酒，代表這個城市東西方文化的融合。」

聖蓋博市每年舉辦一次餃子啤酒節，去年因疫情暫停一年，今年是第七次屆，每次都有上萬人參加。廖欽和說，當晚來的人很多，越晚人越多，因為年輕人喜歡晚些狂歡。今年新增波霸奶茶，也是想吸引更多年輕人。「華人喜歡喝奶茶，未成年人不能喝酒，就想藉波霸奶茶讓更多人參與活動。」

家住聖蓋博市的陳先生和幾個朋友早在現場開吃，他們買了各式餃子品嚐。陳先生說，餃子雖貴，兩元一個，但久違的現場熱鬧氣氛確實不錯，因疫情居家隔離一年多，難得在家門口就能參加這樣的盛會，心情很好。陳先生說唯一美中不足的是，若想品嚐啤酒，就要買一張30多元的聯票，才能一一品嚐，「我不大能喝酒，只想嘗口鮮，買聯票太不划算。」

Jason一家帶孩子參加活動，本想品嚐美食，但因排隊人太多，不得不放棄，不過現場提供免費製作餃子、饅頭的手工藝店，孩子玩得不亦樂乎，倒也不虛此行。

活動當晚，十幾家不同品牌的生啤參加評選，由現場品嚐者投票選出最佳啤酒。人們在夜色中就著啤酒吃水餃，隨現場樂隊擺動身姿，感受久違的人間煙火氣，這個初秋的夜晚自有獨特風味。

餃子和啤酒的搭配，廖欽和稱是東西方文化的美妙結合。（記者邵敏／攝影）
餃子和啤酒的搭配，廖欽和稱是東西方文化的美妙結合。（記者邵敏／攝影）
餃子和啤酒的搭配，廖欽和稱這是東西方文化的美妙結合。（記者邵敏／攝影）
餃子和啤酒的搭配，廖欽和稱這是東西方文化的美妙結合。（記者邵敏／攝影）
聖蓋博第七屆餃子啤酒節10月15日晚熱鬧登場。（記者邵敏／攝影）
聖蓋博第七屆餃子啤酒節10月15日晚熱鬧登場。（記者邵敏／攝影）
奉天元餃子店的全素水餃獲得最佳創意獎。（記者邵敏／攝影）
奉天元餃子店的全素水餃獲得最佳創意獎。（記者邵敏／攝影）
孩子在現場製作的餃子、饅頭等手工藝品。（記者邵敏／攝影）
孩子在現場製作的餃子、饅頭等手工藝品。（記者邵敏／攝影）
現場樂隊助興。（記者邵敏／攝影）
現場樂隊助興。（記者邵敏／攝影）

餃子 聖蓋博 疫情

上一則

「碰瓷」頻傳 華裔老夫婦險遭訛 機警識破

延伸閱讀

「小台北」雙十升旗 華洋政要雲集

「小台北」雙十升旗 華洋政要雲集
洛縣「小台北」舉行雙十國慶升旗禮 華洋政要雲集

洛縣「小台北」舉行雙十國慶升旗禮 華洋政要雲集
王雪服裝秀 展示「香雲紗」傳統文化之美

王雪服裝秀 展示「香雲紗」傳統文化之美

聖蓋博餃子啤酒節 10/15來喝波霸奶茶

聖蓋博餃子啤酒節 10/15來喝波霸奶茶
南加聯合音樂會 祝賀雙十慶典

南加聯合音樂會 祝賀雙十慶典
聖蓋博第 7 屆餃子啤酒節10月登場新增波霸奶茶

聖蓋博第 7 屆餃子啤酒節10月登場新增波霸奶茶

熱門新聞

近來傳出不少中國留學生在入境美國時遭恐嚇、盤問等事件。（美聯社）

留學生入境洛城被盤問 行李被偷 多是沒剪掉標牌的T恤

2021-10-11 22:03
失踪韓裔女子周蘿倫(Lauren Cho，音譯)。（ABC7視頻截屏）

南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？

2021-10-11 14:05
南加華人區，近期又湧現出不少碰瓷事件。（讀者提供）

世說新聞／他靠這招訛錢 華裔老夫婦機智識破

2021-10-12 21:25
劉洪新（右）出獄三天後攜母接受世界日報專訪。（記者謝雨珊／攝影）

殺妻華嫌被關近十年出獄 憶當年與妻互動不勝唏噓

2021-10-10 19:43
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相

2021-10-09 13:00
華男不打疫苗 染新冠康復又染Delta。(Pexels網頁)

華男拒疫苗 染新冠又中Delta

2021-10-11 02:20

超人氣

更多 >
北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血
密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄
紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款
快看世界／諾基亞推出新「磚頭手機」 充電1次用3周

快看世界／諾基亞推出新「磚頭手機」 充電1次用3周
柯林頓敗血症住院 喜萊莉急探視

柯林頓敗血症住院 喜萊莉急探視