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建材大展湧人潮 廠家驚訝客滿意

記者張宏／阿罕布拉報導
民眾親手親眼體驗產品。（記者張宏／攝影）
民眾親手親眼體驗產品。（記者張宏／攝影）

洛杉磯世界日報與華人營建公會攜手舉辦第三屆「建材裝修大展」15日圓滿落幕，提供各種建材製造、代理、經銷的專業平台，並舉辦多場「建築專業講座」；觀眾筆記寫不停，現場親身感受建材新潮流；參展廠家滿意度高，表示明年還會來。

（影音來源：記者張宏）

在「建材裝修大展」的活動現場，從上午到下午人潮不減，民眾涵蓋男女老幼，有的人是來吸取新知識，有的人則是帶著問題找答案。

在各個攤位前，參展商擺放著各種展品，大家可親手觸摸和感受建材產品的特色。一位參觀者表示，在家憋了一年多，完全不知道現在裝修建材的流行趨勢，親手觸摸那些質感更好的水龍頭、大理石、地毯，帶給他很多家裝的靈感。

營建公會前會長和公關David曹對現場民眾的熱情表示驚訝。他說，之前以為疫情會影響流量，沒想到今年效果比過去兩屆都好。民眾從上午到下午待足全場，廠家滿意度也很高，今年有很多新廠家參與，也帶來很多新產品，如新的瓷磚、地板等，過去一年多因為疫情的關係，業者幾乎都沒聚在一起交流，大家都很滿意這兩天的效果。

方正廚具的業者Kyle王表示，他是第一次參加建材展，驚訝於民眾的熱情和踴躍。大家對廚具詢問了很多問題，比如價格和產品質量等，他們自己也結交了很多建材行業的朋友，明年還會再來。

領袖建材的業者表示，很多人分不清石英和大理石、花崗岩的區別，他們現在主推石英石，性價比更高，產品也更為結實。

一名經銷代理各種馬桶衛浴等品牌的業者表示，疫情後，智能可沖洗馬桶越來越受歡迎，價格從200元上千元不等，民眾可考慮為居家的衛浴升級。

當天的講座場場座無虛席，華人丁先生一邊聽一遍記。他說，這些都是十足乾貨，還都是免費的，如果自己單獨找這些律師、設計師諮詢都是需要花錢的，市府工程師更是難得面對面交流，希望這樣的機會明年還會有。

民眾在建材展上獲得第一手訊息。（記者張宏／攝影）
民眾在建材展上獲得第一手訊息。（記者張宏／攝影）
d.Kode Studio,Inc.創辦人兼首席室內設計師羅怡婷（Nancy L...
d.Kode Studio,Inc.創辦人兼首席室內設計師羅怡婷（Nancy Lo）。（記者張宏／攝影）
洛杉磯世界日報與華人營建公會攜手舉辦的第三屆「建材裝修大展」15日圓滿落幕。（記...
洛杉磯世界日報與華人營建公會攜手舉辦的第三屆「建材裝修大展」15日圓滿落幕。（記者張宏／攝影）
洛杉磯建設局西洛杉磯辦公室主任，市政工程師Chiharu Suzuki介紹ADU...
洛杉磯建設局西洛杉磯辦公室主任，市政工程師Chiharu Suzuki介紹ADU州法的內容。（記者張宏／攝影）
講座現場座無虛席。（記者張宏／攝影）
講座現場座無虛席。（記者張宏／攝影）
民眾親手親眼體驗和詢問產品。（記者張宏／攝影）
民眾親手親眼體驗和詢問產品。（記者張宏／攝影）

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