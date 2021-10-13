洛杉磯發布紅色警報 嚴重的火災天氣隨時發生

Alisal Fire大火還在蔓延。（聖塔芭芭拉消防局推特）

南加 地區經過幾天秋天般的涼爽天氣，因為聖塔安那季風回歸，南加地區本週氣溫將會上升，促使國家氣象局發出危急的紅色警告；預計從15日早上到16日晚上，大部分地區都有火災危險。

伴隨著聖塔安那季風和相對低的濕度，紅色警告將於15日早上6 點至16日晚上 8 點生效。根據國家氣象局說法，紅色警告將適用於洛杉磯 縣海岸、洛杉磯市中心、洛杉磯縣山脈、洛杉磯國家森林、聖費南度（San Fernando）和聖塔克拉利他（Santa Clarita）山谷。

該警告取代了一個以前不太嚴重的火災天氣通知，紅色警告意味著嚴重的火災天氣條件隨時都會發生，陣風和低氣壓的結合以及低濕度，會導致極端的火災發生並迅速蔓延。

據國家氣象局稱，紅色警報可敦促人們在可能著火的情況下格外小心。

天氣預報員表示，一場溫和的聖塔安那季風將在洛杉磯的大部分地區吹拂，這股風在洛杉磯和范杜拉（Ventura）縣從15日早上開始，並持續到16日晚上，預計陣風高峰期達到30和 45哩/小時，孤立區域陣風約 55 哩/小時；高峰風預計是15日早上和下午早些時候。

國家氣象局表示，預計濕度水平在個位數到十幾之間，沿海和山谷的高溫 在 80 到 90 度之間。如果發生火災，天氣條件有利於極端火災的發生，屆時會威脅生命和財產。