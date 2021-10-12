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罷免洛縣檢察長陷僵持 調整策略籌措資金捲土重來

記者丁曙／洛杉磯報導
聖蓋博華人踴躍參與罷免賈斯康簽名收集。（讀者提供）
聖蓋博華人踴躍參與罷免賈斯康簽名收集。（讀者提供）

據南加州大學（USC）Annenberg媒體中心消息，由於確定罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）無法在10月26 日截止期前收集到58萬個簽名，被迫暫停160天內收集簽名、籌集資金、召募志願者和支付收集簽名費用等活動，但將重點轉向披露賈斯康政策的受害者的遭遇方面，暫時不會提交第二份罷免請願書。

該罷免運動發言人Tim Lineberger說，在推動賈斯康罷免選舉的努力失敗後，該組織尚未向洛杉磯縣選務局提交新的罷免請願書，而是積極籌措為下一次罷免行動所需要的充裕資金，調整策略，以利再戰。

雖然第一波罷免努力失敗，但是取得了廣泛的回響。南加大Annenberg媒體中心彙編的數據發現，在洛杉磯縣88個城市中，已有 31個通過了決議案，對賈斯康的政策和指令投下了不信任票。民選官員的不信任投票表明該政府機構不再支持賈斯康。此外，罷免賈斯康運動的支持者也在六個月內收集了超過20萬個簽名。

洛杉磯縣選務處今年5月20日批准了民間罷免申請，啟動罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康程序。但罷免團體必須在160天即今年10月27日之前，收集到57萬9062個登記選民的簽名，佔洛杉磯縣選民總數的10％。但是，由於新冠病毒肆虐和反對力量強大，罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康的努力受挫。

洛杉磯縣選務處發言人桑切斯（Michael Sanchez）說，他的辦公室沒有聯繫放棄罷免行動的團體。如果該團體打算重新發起罷免，最早可以在今年10月27日提交新的請願書，也就是當前罷免行動截止日（10月26日）過後的第二天。

罷免運動的發起人之一安德拉德 (Desiree Andrade) 表示，她的20歲兒子Julian在 2018 年被謀殺，由於賈斯康實施的指令，殺害她兒子的兇手不再面臨終身監禁不得假釋和死刑的處罰。賈斯康取消了特殊情況指控，徹底改變了她的兒子的命案。兇手現在只判25年刑期，而且只要服刑80%也就是20年就可以獲釋。她認為正義沒有得到伸張，不僅是她的兒子，還有許多其他受害者。

安德拉德強調，罷免工作至關重要，因為關洛杉磯人的公共安全。「請睜大你們的眼睛，看看賈斯康自 2020 年 12月上任以來，洛杉磯縣的犯罪率是如何飆升的。如果不想成為受害者，了解這一點有多重要！」

賈斯康於2020年終止了洛杉磯縣的死刑，稱其「存在嚴重缺陷」，社區「沒有它會更好」，以及取消了對任何輕罪、非嚴重或非暴力重罪的現金保釋。支持者們則認為，賈斯康的司法改革政策將結束大規模監禁，並且改變刑事司法系統中的種族不平等現象。

但是，賈斯康縱容犯罪的政策引起很多洛杉磯縣居民和受害者家屬不滿，因而發起了罷免運動。雖然首次受挫，但預計會有第二次。如果將來收集簽名成功，選務官員將有 30天時間來核實和確認簽名，隨後在兩週內下令舉辦罷免選舉。在宣布後會有一個提名期，希望競選洛杉磯縣檢察長的候選人有75天時間提交申請書。然後，洛杉磯縣所有的登記選民都會收到一張選票，在選舉日對罷免案投下贊成票或反對票。

賈斯康罷免選舉第一波努力受挫。（Gettyimages）
賈斯康罷免選舉第一波努力受挫。（Gettyimages）

洛杉磯 南加大 加州大學

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