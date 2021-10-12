專家建議這類年長者不需用阿司匹林預防心臟病

健康專家最新建議，無心臟病年長者無需每天服用低劑量阿司匹林（aspirin），用於預防首次心臟病或中風。（KTLA）

據美聯社消息，一個有影響的健康指導專家小組12日發布最新建議，無心臟病 年長者無需每天服用低劑量阿司匹林（aspirin）用於預防首次心臟病或中風 。

叫做「美國 疾病預防服務工作組」（The US Preventive Services Task Force）的健康指導專家小組在初步指南中說，對於60歲以上沒有心臟病及中風的年長者，更應提防經常服用阿司匹林可能導致出血風險。專家組首次表示，對於無出血風險的40歲以上人士，服用阿司匹林或有一點好處。但對於50歲以上人士，專家不太建議，因為受益證據不很清楚。

這個新建議主要適用人群包括患有高血壓、高膽固醇、肥胖，或其他會增加心臟病或中風風險人士。麻州Tufts Medical Center專家John Wong表示，無論哪個年齡段成年人，都應該與醫師討論停用或開始服用阿司匹林的問題，以便確保能夠正確選擇。他認為，服用阿司匹林會導致嚴重傷害，以及隨著不同年齡段增加健康風險。

若該建議最終確定，針對年長者的建議將回到該小組在2016年發布的協助預防首次心臟病發作和中風建議，但也會與其他醫療團體最近的健康指導相符。

許多醫師長期以來，一直建議已經有心臟病或中風患者，每天服用低劑量阿司匹林。這個專家小組不會改變這個建議。值得注意的是，該小組此前曾表示，每天服用阿司匹林也可對一些50餘歲或60多歲人士，有效預防結直腸癌。但更新指南認為，需要有更多事實來佐證。該指南已經發布在網上接受公眾發表意見，截止日期是11月8日，隨後專家會評估意見並最終決定。

疾病預防專家結成獨立小組分析醫學研究及相關文獻，就幫助維持美國民眾的健康方法定期提出建議。John Wong表示，新研究和重新分析舊有研究內容，促使更新健康建議。

阿司匹林以止痛有效而聞名，但也是一種血液稀釋劑，可以大大減少血栓形成機率。但也有風險，即使服用低劑量。會導致消化道出血或潰瘍，兩者都可能帶來生命危險，尤其是年長者。