對屋主槍殺闖入者 南加橙縣檢察長決定不起訴

橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）。（臉書）

據南加橙縣 地檢署11日消息，橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）對8月間發生在新港灘市一起屋主槍殺入侵者案件，認為屋主有權保護自己免於侵入者傷害，決定對屋主不予起訴。

案件發生在2021年8月26日（周四）凌晨約4時10分，23歲的Henry Lehr離開家庭戒癮中心，在走之前，他告知中心工作人員他聽到和看見有「魔鬼」（demons），隨後不久，他闖入相隔不遠的一戶居民後院。他走到該住戶前院，然後不斷敲擊前門，按門鈴，要求屋主讓他進入。見到無人應答， Lehr強行從前門進入，上了樓梯，當時屋主和太太正在二樓臥室休息。

屋主當時已從夢中被吵鬧聲驚醒，於是拿著手槍觀看動靜，發現只有一名闖入者，即Henry Lehr。屋主先是對侵入者大聲警告，告訴Lehr不要上樓梯，不過並未聽到對方任何的回應，侵入者只顧沿著樓梯上二樓。屋主於是向Lehr開了一槍，擊中前胸。然後屋主告訴太太撥打911報警，待警方急救人員趕到現場時，Lehr已經死亡。

屋主後來告訴警方，他向住宅侵入者開槍，是因為害怕他和太太受到傷害。

加州 刑法第198.5條有相關規定，任何人在其住所內使用武力，意圖或可能導致死亡或重大傷害，應被推定為對其個人、家庭或住宅成員即將發生死亡或重傷害危險，存在合理的恐懼。而這種武力行為是針對非家庭或住宅成員，非法強行進入或強行進入住宅，並使用武力者；同時使用武力者，知道或有理由相信侵入者是非法或強力進入。

檢察長史匹澤強調，屋主在深夜有陌生人闖入，有絕對權力避免自己和家人受到傷害。在任何情況下失去生命是個悲劇，而當一個人到戒癮中心尋求幫助，可卻與屋主發生衝突，這個更是可悲。正因如此，他一直反對在居民區設立集體之家。而戒癮中心的員工明知道死者生前正在掙扎中，但無人認真檢查。與成癮問題作抗爭的人需要一個安全環境，只有這樣才能保持清醒。而與戒癮中心同一個社區的居民，也需要一個安全環境，不應該生活在擔心有人因癮發作強行闖入住宅的情況。