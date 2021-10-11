我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價飆+財報季 道指逆跌250點

南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？

對屋主槍殺闖入者 南加橙縣檢察長決定不起訴

記者啟鉻／橙縣綜合報導
橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）。（臉書）
橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）。（臉書）

南加橙縣地檢署11日消息，橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）對8月間發生在新港灘市一起屋主槍殺入侵者案件，認為屋主有權保護自己免於侵入者傷害，決定對屋主不予起訴。

案件發生在2021年8月26日（周四）凌晨約4時10分，23歲的Henry Lehr離開家庭戒癮中心，在走之前，他告知中心工作人員他聽到和看見有「魔鬼」（demons），隨後不久，他闖入相隔不遠的一戶居民後院。他走到該住戶前院，然後不斷敲擊前門，按門鈴，要求屋主讓他進入。見到無人應答， Lehr強行從前門進入，上了樓梯，當時屋主和太太正在二樓臥室休息。

屋主當時已從夢中被吵鬧聲驚醒，於是拿著手槍觀看動靜，發現只有一名闖入者，即Henry Lehr。屋主先是對侵入者大聲警告，告訴Lehr不要上樓梯，不過並未聽到對方任何的回應，侵入者只顧沿著樓梯上二樓。屋主於是向Lehr開了一槍，擊中前胸。然後屋主告訴太太撥打911報警，待警方急救人員趕到現場時，Lehr已經死亡。

屋主後來告訴警方，他向住宅侵入者開槍，是因為害怕他和太太受到傷害。

加州刑法第198.5條有相關規定，任何人在其住所內使用武力，意圖或可能導致死亡或重大傷害，應被推定為對其個人、家庭或住宅成員即將發生死亡或重傷害危險，存在合理的恐懼。而這種武力行為是針對非家庭或住宅成員，非法強行進入或強行進入住宅，並使用武力者；同時使用武力者，知道或有理由相信侵入者是非法或強力進入。

檢察長史匹澤強調，屋主在深夜有陌生人闖入，有絕對權力避免自己和家人受到傷害。在任何情況下失去生命是個悲劇，而當一個人到戒癮中心尋求幫助，可卻與屋主發生衝突，這個更是可悲。正因如此，他一直反對在居民區設立集體之家。而戒癮中心的員工明知道死者生前正在掙扎中，但無人認真檢查。與成癮問題作抗爭的人需要一個安全環境，只有這樣才能保持清醒。而與戒癮中心同一個社區的居民，也需要一個安全環境，不應該生活在擔心有人因癮發作強行闖入住宅的情況。

橙縣 加州 南加

上一則

「小台北」雙十升旗 華洋政要雲集

延伸閱讀

橙縣世界事務協會表揚華裔董事 因促成與UCI合作

橙縣世界事務協會表揚華裔董事 因促成與UCI合作
洛市紅線列車上爭吵 男開槍殺女子

洛市紅線列車上爭吵 男開槍殺女子
南加橙縣50至64歲人群接種率達80%以上

南加橙縣50至64歲人群接種率達80%以上
橙縣僑青請益台商 分享投資經驗

橙縣僑青請益台商 分享投資經驗
疫情政治化 橙縣偏離共和黨

疫情政治化 橙縣偏離共和黨
12.6萬加侖石油洩漏 南加橙縣海灘遭生態災難

12.6萬加侖石油洩漏 南加橙縣海灘遭生態災難

熱門新聞

艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

2021-10-08 20:06
這位女竊賊神色自如，面對地上的兩個包裹直接彎腰，拿起包裹就往外走。（讀者提供）

南加華人區時髦女賊求財心切 偷竊時露雙臀顧不上

2021-10-05 19:40
不少來自加州的華人前往亞利桑那看房。（柳女士提供）

這些原因讓加州華人趕赴鳳凰城炒房

2021-10-05 20:39
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相

2021-10-09 13:00
華人正值壯年，無基礎疾病，不幸染疫身亡。（示意圖，Unsplash.com網頁）

華男染疫亡 壽險竟無法兌付

2021-10-04 02:20
南加華人聚居的羅蘭崗及其附近地區，一天內接連發生Knock knock burglary。（取材自Ring）

世說新聞／華人屋主接連被盜 竊賊竟是年前同一夥

2021-10-09 13:01

超人氣

更多 >
全球「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

全球「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關
廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅
秋季風暴來襲 西部降雪 中部壞天氣 東部仍暖和

秋季風暴來襲 西部降雪 中部壞天氣 東部仍暖和
殺妻華嫌被關近十年出獄 憶當年與妻互動不勝唏噓

殺妻華嫌被關近十年出獄 憶當年與妻互動不勝唏噓
人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京

人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京