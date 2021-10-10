殺妻華嫌被關近十年出獄 憶當年與妻互動不勝唏噓

劉洪新（右）出獄三天後攜母接受世界日報專訪。（記者謝雨珊／攝影）

南加州 華人聚居的蒙特利公園市，2012年2月的一場命案引發轟動，懷孕三個月的華裔婦女鮑晨燕死在家中，而她的丈夫劉洪新，被列為頭號嫌疑人。該案案情撲朔迷離，經過漫長審判，刑事陪審團卻始終無法達成一致。劉洪新今年7月與檢方達成協議，對較輕的過失殺人控罪表示不抗辯（no contest plea），於9月下旬被釋放，但已坐牢近十年。近日劉洪新接受本報專訪，披露他與妻子的相處狀態，並回憶案發前一晚的細節。

劉洪新陳述案發前一晚，飯後一家人吃木瓜，因女兒吃不下碗內剩下的木瓜，鮑晨燕便一把將女兒抓住，用大腿夾住，將木瓜強行塞入女兒嘴中，惹得女兒嚎啕大哭。劉洪新實在看不過去，勸妻子「女兒吃不下就算了，你逼她吃會吃壞的」。精神狀況本就不佳的鮑晨燕勃然大怒，拿出刀揚言要砍死女兒跟丈夫，劉洪新為保護女兒及自己，拚命抵擋。之後他將孩子哄睡，自己也去睡了。

隔天早上起床發現鮑晨燕沒起，便試圖搖醒太太，沒想到面朝枕頭趴睡的太太一動也不動。劉洪新將太太的臉抬起，才發現妻子的鼻子出血，沒了呼吸。劉洪新立即打電話叫來救護車，但後來搶救無效。

但經過筆錄後，萬萬沒想到，自己成為嫌疑犯，「我當時有些震驚」。劉洪新描述案發前與妻子的相處模式時表示，妻子此前一段婚姻以不愉快收場，對她造成嚴重的心靈創傷；又因家中在中國 投資房地產，背負著還債的沉重壓力，讓妻子的情緒時常不穩定。兩人早在中國時，其妻就曾多次衝往斑馬線，想要撞車自殺，幾度表示想跳樓一死了之。而且這種狀況也不是案發日之前才出現，而是伴隨著兩個人的整段關係。因為太了解妻子的精神狀況，劉洪新說，他從不對妻子發脾氣吼叫。

而在妻子懷孕後，為了給孩子一個更好的未來，兩人決定在美國生小孩，並以依親方式移民 洛杉磯。然而，妻子的精神狀況並沒有好轉，加上移民生活不盡如人意，生活拮据，一家人住在一個小屋內，不免經常起摩擦，甚至有時脾氣一上來，還會打小孩。劉洪新坦言，為了已出生的孩子，也因早了解到妻子不穩定的精神狀況，加上妻子在發脾氣後都會向他道歉，所以他沒有選擇離婚。

他自稱一直是「家暴受害者」，在肢體和語言上都常遭到妻子施暴，曾被打到手腕骨折、被刀砍傷等。