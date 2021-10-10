洛縣男子試圖開車碾壓一群人未果 反被毆打致死

男子在霍桑市試圖碾壓一群人後，反被毆打致死的案發現場。（翻拍自ABC7電視台）

洛杉磯 縣警局調查人員說，四名男子10月9日凌晨涉嫌將一名男子從皮卡車中拉出來，並開始攻擊他，目前這四人被認為是該名皮卡車司機死亡的嫌疑人。據悉，案發前這名司機曾與對方爭吵，並試圖用其皮卡車撞這四人。

ABC7電視台報導，一名被指控試圖在霍桑（Hawthorne）市因爭吵，而試圖用他的車子撞一群人的司機，不久後被毆打致死。

警方稱案件發生在10月9日周六凌晨 2 點左右，在霍桑大道（Hawthorne Boulevard ）14200 號街區的 Rock It Sports Lounge 附近 。

調查人員說，這名司機被確認為 40 歲的桑托斯（Melguin Santos），他在商號內與人發生爭執並被趕出去。就在那時，警察 說他進入了他的皮卡車，並試圖碾壓與他起爭執的對方。

據調查人員稱，桑托斯最終並未撞到這些人，且他的皮卡車撞上了附近的一棟建築物。有四名男子將桑托斯從他的皮卡車中拉出來，並開始襲擊他；他們現在被認為是司機死亡的嫌疑人。

正在協助調查的洛杉磯縣警局兇殺科發表聲明說：霍桑警察看到司機躺在地上，似乎受到了鈍器的外傷。醫護人員雖然提供了挽救生命的措施，但桑托斯被宣布當場死亡。

任何有信息的人都應致電 323-890-5500 ，或與洛杉磯縣警局兇殺科聯繫。