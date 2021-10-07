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拒打疫苗 洛杉磯加大麻醉師被趕出辦公室

洛杉磯訊
洛杉磯加大Christopher B. Rake醫師因拒絕接種新冠疫苗被禁止進入辦公室。（推特）
洛杉磯加大Christopher B. Rake醫師因拒絕接種新冠疫苗被禁止進入辦公室。（推特）

洛杉磯加大（UCLA）醫療體系服務的一名麻醉師，因為拒打新冠疫苗，日前被驅趕出辦公室。

這位名叫瑞克（Christopher B. Rake）的醫師，日前在推特上傳一則視頻，視頻中他被三人帶離了200號 UCLA醫學廣場（200 UCLA Medical Plaza ）。他說，「當你堅持自由，去上班，願意工作，即使沒有打疫苗，仍要付出代價。」「但他們沒有意識到，我願意為此失去所有，我的工作，工資，自由，甚至我的人生。」

根據洛杉磯時報，瑞克是堅定的反強制施打疫苗者。8月29日，他參加了在聖塔蒙尼卡（Santa Monica）的反強制施打疫苗集會，他表示反對加州政府9月30日起強制要求所有醫護人員必須接種新冠疫苗的政策。瑞克還建立了一個叫做「Citizens United for Freedom」的反疫苗組織。在反強制接種疫苗的集會上，他說，「他們想強制將疫苗、藥劑、治療放進我的身體，他們告訴我，要麼打針要麼丟工作，我在這裡對此說不，這不行。」

對此，洛杉磯加大發表聲明稱，學校是根據加州衛生局的政令和加州大學系統的政策執行的，要求來辦公室工作的醫護員工，必須有疫苗接種證明或豁免證明。違背此規定的員工，將受到漸進式紀律處分，包括限制進進入辦公區域和休假。

目前尚不清楚瑞克因此面臨什麼後果， 瑞克也沒有回應洛杉磯時報要求他置評的請求。

洛杉磯加大醫療系統的員工必須每年接種流感疫苗，並提供對某些傳染病（包括麻疹、腮腺炎、風疹、水痘、百日咳和腦膜炎）的疫苗接種或免疫力證明文件。

今年，流感和新冠疫苗被添加到洛杉磯加大的學生免疫要求清單中。

流感疫苗 洛杉磯加大 工作

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