家鄉網紅食品　南加華資超市同步同價上架

老北京的冰糖葫蘆。（記者張宏／攝影）

購買力決定話語權，年輕新移民 購買力堅強，催動南加華人超市 同步同價上架家鄉網紅食品。無論是雪糕愛馬仕鐘薛高，還是童年記憶白雪冰磚、大白兔奶糖冰棍，或是老北京冰糖葫蘆，為了順應新移民口味，華資超市貨架醒目位置擺滿在中國 大陸流行的網紅食品，且常常售罄，供不應求。

影音來源：記者張宏

以往新移民想在家鄉萬里之遙的美國華資超市買到中國國內流行的食物，往往要望眼欲穿等待很久，有的甚至拜託朋友幫忙帶來。但如今中美流行的時間差越來越短，一方面是華人年輕人購買力強，一方面是華資超市為吸睛年輕客群，現在往往能和中國同步、同價位來享受網紅人氣美食。

繼去年火熱的黑糖珍珠冰棍之後，今年網紅冰棍雪糕和飲品來襲。來自中國被稱為雪糕愛馬仕的鐘薛高不僅價格高昂，一盒要近20元，且一上貨架就賣光。大華超市阿罕布拉分店副店長Kevin彭表示，鐘薛高很受歡迎，目前已售罄，超市會盡快補貨，但具體補貨時間還不清楚。

Kevin彭表示，新移民尤其是年輕人購物對價格不敏感，對喜歡和想吃的食品買起來毫不手軟。為了適應這些新移民口味，大華超市也順應需求引進一些在中國人氣和熱門的食品。比如最近很流行的光明大白兔冰棍、白雪冰磚、花生牛軋糖冰棍等單品，這些均價都在七元到九元不等，且都是一上架就賣光。

他說，為了更好的滿足消費者需求，這些產品在大華超市的價格幾乎和其在當地價格差不多，讓客人即使遠離家鄉也能吃到老北京糖葫蘆、老廣州的風味汽水、酸奶冰棒等。另外喜小瓶的海鹽柚子和葡萄口味的氣泡水，因為無糖零卡路里很受歡迎；鴻福堂的凍檸蜜、雞骨草等瓶裝涼茶飲料，也很適合南加天氣。如果消費者有想吃的美食，也可和超市反饋。

華人Tina劉表示，以前只能眼饞國內小伙伴發的美食，現在終於能同步吃到，覺得很開心。她是上海人，光明的冰磚伴隨她的童年，所以在超市看到就特別親切，一口氣買了三盒，和自己的女兒分享。因為疫情，女兒出生後還沒有回過中國，希望她能嚐到媽媽長大地方的味道。

而北方人對冰糖葫蘆情有獨鍾，聖蓋博居民劉小姐每年冬天都饞冰糖葫蘆。她說，南加太熱，以往只能用冰糖做山楂酪解饞，現在超市能買到熟悉的豆沙口味覺得很開心。雖然冰糖部分的口感不如家鄉的新鮮酥脆，但是山楂配豆沙是原汁原味，雖然一根要兩元左右，但也時常會買個四五根，消食解饞。

華人李小姐說，去年黑糖珍珠冰棍每根要兩元左右，她覺得貴，現在發現每根兩元的冰棍對於那些網紅冰棍來說屬於常規價格，鐘薛高一根至少是六元，相當於一大盒哈根達斯冰棍的價格。即便如此，超市依然賣到斷貨，她幾乎跑遍了聖蓋博谷的大華超市，都沒有買到。最後是朋友分享了一根給她，讓她終於嚐到滋味。她覺得這個口感就是中國比較濃的巧克力冰棍的味道，和雪糕愛馬仕之名相去甚遠。不顧外形的確高大上，發朋友圈迎來無數點贊。