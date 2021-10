老弱及高危人群打第三針 抗體水平提高50倍

德州農工大學全球健康研究中心(the Global Health Research Complex at Texas A&M University)主任Ben Neuman。(記者楊青/攝影)

美國 進入新冠後疫情 時代,是否要打疫苗 加强針成爲當前熱門話題。新冠防疫和大流行病專家1日提出共同的觀點,認爲65歲以上、免疫力較低人群、醫療一綫接觸病毒的高危工作人群,都應該接種加强針。但高齡及高危險之外的群體是否也應該接種加强針,專家們則有不同意見。

少數族裔媒體中心1日聘請德州農工大學全球健康研究中心(the Global Health Research Complex at Texas A&M University)主任Ben Neuman和舊金山加大醫學院(UC San Francisco's School of Medicine)流行病專家Monica Gandhi,分享接種新冠疫苗加强針的必要性觀點。兩位專家表示,新冠疫情在經歷將近兩年之後,依然在持續當中。迄今尚不知道新冠會繼續將大家帶到哪裏,那些情況可能繼續惡化,或那些情況不會發生。從目前情況看,新冠疫情作爲大流行大傳染病,沒有辦法預防和根治,該病毒可能永遠會有致死性。相關數據顯示,新冠重症的致死率通常在2%左右,50個重症感染人群中有一人會死亡。

兩位專家指出,目前65歲和以下人群中,疫苗效果的差距大約只有5%至10%,同時也看到加强針的效力非常大,不同的年齡層都是如此。通過接種加强針,人們獲得抗體的數量會是第二針峰值的五到十倍,同時要比加强針前的抗體水平提升50倍,

兩位專家在加强針對年長以及抵抗力較低人群的巨大保護作用看法一致,但在正常健康人群尤其是12歲以下人群是否該打第三針,看法不一。