中國駐洛杉磯領事館慶祝中華人民共和國成立72周年

長堤港港務局局長柯德洛。（中領館提供）

中國 駐洛杉磯總領館9月29日舉辦慶祝中華人 民共和國成立72週年線上活動，張平總領事發表講話。國會眾議員趙美心 、加州副州長康伊蓮、聖伯納汀諾縣縣政委員會主席海格曼、洛杉磯縣政委員巴格，以及長堤港港務局、洛縣自然歷史博物館、美中航空遺產基金會負責人，及飛虎隊百歲老兵等，通過視頻或致函等方式表達對中國人民的節日問候，希望美中關係健康穩定發展，期待地方交流合作取得更多成果。

張平在講話中首先向領區華僑華人、留學生、中資企業員工等各界朋友致以節日問候，並祝偉大祖國繁榮昌盛、國泰民安。他表示，今年是季辛格博士秘密訪華50週年。半個世紀來，中美關係歷經風雨，取得前所未有的發展，為兩國人民帶來巨大福祉，促進世界和平、穩定與繁榮。今天，中美關係又走到一個新的歷史關口，面臨何去何從的關鍵選擇，中國希望美方與中方相向而行，本著相互尊重、平等相待、互利共贏的原則，通過對話妥善管控分歧，避免對抗衝突，通過合作不斷擴大共同利益，找到一條不同政治制度、不同文化、不同發展階段的兩個大國的和平共處之道。

張平說，地方合作與民間交流是中美關係的重要組成部分，有著良好基礎，彰顯了中美關係的互利共贏本質。希望通過領區各界的努力，進一步挖掘地方合作潛力、深化友城合作關係、增進兩國人民的相互了解和友誼，讓中美地方交流合作取得更多的成果，更好地造福兩國人民。

趙美心表示，美中合作具有重要的歷史意義，二戰期間飛虎隊曾幫助中國抗擊日本侵略，共同打敗法西斯。同時，美中合作對推動全球發展也至關重要，雙方在應對氣候變化、抗擊疫情等方面有著共同目標，需要共同努力來實現。趙美心並讚賞廣大華人為社區發展和抗擊疫情所作的重要貢獻，表示將繼續致力於同針對亞裔的種族偏見和「仇亞」情緒作鬥爭。

康伊蓮副州長等政要表示， 加州同中國的深厚關係源遠流長、經久不衰，雙方人員往來密切，在經貿、文化等領域的友好關係，使雙方人民受益良多，希望兩國人民之間的友好關係繼續發展。

美中航空遺產基金會主席格林和百歲老兵莫耶，回顧了飛虎隊支持中國抗擊日本侵略的經歷，表示將於近期舉辦圖片展，紀念飛虎隊這項中美共同遺產。

活動還穿插播放了反映中國發展建設成就、中美地方交流合作成果、領區各界支持抗疫，以及總領館工作等方面的生動畫面。