我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今冬暖氣費讓你「心冷」天然氣年漲180% 創7年新高

求穩不求狠的岸田文雄 從德川家康變織田信長？

中國駐洛杉磯領事館慶祝中華人民共和國成立72周年

【洛杉磯訊】
長堤港港務局局長柯德洛。（中領館提供）
長堤港港務局局長柯德洛。（中領館提供）

中國駐洛杉磯總領館9月29日舉辦慶祝中華人民共和國成立72週年線上活動，張平總領事發表講話。國會眾議員趙美心、加州副州長康伊蓮、聖伯納汀諾縣縣政委員會主席海格曼、洛杉磯縣政委員巴格，以及長堤港港務局、洛縣自然歷史博物館、美中航空遺產基金會負責人，及飛虎隊百歲老兵等，通過視頻或致函等方式表達對中國人民的節日問候，希望美中關係健康穩定發展，期待地方交流合作取得更多成果。

張平在講話中首先向領區華僑華人、留學生、中資企業員工等各界朋友致以節日問候，並祝偉大祖國繁榮昌盛、國泰民安。他表示，今年是季辛格博士秘密訪華50週年。半個世紀來，中美關係歷經風雨，取得前所未有的發展，為兩國人民帶來巨大福祉，促進世界和平、穩定與繁榮。今天，中美關係又走到一個新的歷史關口，面臨何去何從的關鍵選擇，中國希望美方與中方相向而行，本著相互尊重、平等相待、互利共贏的原則，通過對話妥善管控分歧，避免對抗衝突，通過合作不斷擴大共同利益，找到一條不同政治制度、不同文化、不同發展階段的兩個大國的和平共處之道。

張平說，地方合作與民間交流是中美關係的重要組成部分，有著良好基礎，彰顯了中美關係的互利共贏本質。希望通過領區各界的努力，進一步挖掘地方合作潛力、深化友城合作關係、增進兩國人民的相互了解和友誼，讓中美地方交流合作取得更多的成果，更好地造福兩國人民。

趙美心表示，美中合作具有重要的歷史意義，二戰期間飛虎隊曾幫助中國抗擊日本侵略，共同打敗法西斯。同時，美中合作對推動全球發展也至關重要，雙方在應對氣候變化、抗擊疫情等方面有著共同目標，需要共同努力來實現。趙美心並讚賞廣大華人為社區發展和抗擊疫情所作的重要貢獻，表示將繼續致力於同針對亞裔的種族偏見和「仇亞」情緒作鬥爭。

康伊蓮副州長等政要表示， 加州同中國的深厚關係源遠流長、經久不衰，雙方人員往來密切，在經貿、文化等領域的友好關係，使雙方人民受益良多，希望兩國人民之間的友好關係繼續發展。

美中航空遺產基金會主席格林和百歲老兵莫耶，回顧了飛虎隊支持中國抗擊日本侵略的經歷，表示將於近期舉辦圖片展，紀念飛虎隊這項中美共同遺產。

活動還穿插播放了反映中國發展建設成就、中美地方交流合作成果、領區各界支持抗疫，以及總領館工作等方面的生動畫面。

飛虎隊百歲老兵莫耶。（中領館提供）
飛虎隊百歲老兵莫耶。（中領館提供）
美中航空遺產基金會負責人格林。（中領館提供）
美中航空遺產基金會負責人格林。（中領館提供）
洛杉磯縣政委員巴格。（中領館提供）
洛杉磯縣政委員巴格。（中領館提供）
洛縣自然歷史博物館館長瓦爾加。（中領館提供）
洛縣自然歷史博物館館長瓦爾加。（中領館提供）
加州副州長康伊蓮。（中領館提供）
加州副州長康伊蓮。（中領館提供）
聖伯納汀諾縣縣政委員會主席海格曼。（中領館提供）
聖伯納汀諾縣縣政委員會主席海格曼。（中領館提供）
中國駐洛杉磯總領事張平。（中領館提供）
中國駐洛杉磯總領事張平。（中領館提供）
國會眾議員趙美心。（中領館提供）
國會眾議員趙美心。（中領館提供）

中國 華人 趙美心

上一則

曾在美生活的熊貓 以視頻賀中國國慶並問候美國

延伸閱讀

美軍誤殺阿國平民 亞裔眾議員趙美心要究責賠償

美軍誤殺阿國平民 亞裔眾議員趙美心要究責賠償
APAPA成立20周年 慶祝主題「團結就是力量」

APAPA成立20周年 慶祝主題「團結就是力量」
華埠服務中心頒獎學金給10亞裔生

華埠服務中心頒獎學金給10亞裔生
華埠服務中心舉辦青年獎學金頒獎典禮 十人獲2萬

華埠服務中心舉辦青年獎學金頒獎典禮 十人獲2萬
湯淑惠 任L.A.皇家獅子會會長

湯淑惠 任L.A.皇家獅子會會長
加州州長籲華裔投票反對罷免 支持多元化和移民

加州州長籲華裔投票反對罷免 支持多元化和移民

熱門新聞

台裔高材生Ian Lee（左）及Eric Chen（右），分享他們在Youtube平台上成立「The DoDo Men （嘟嘟人）」頻道的背後故事。（記者謝雨珊／攝影）

華裔高材生棄蘋果高薪 樂當「油管人」

2021-09-25 02:20
被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

2021-09-28 14:49
加州新法刺激屋主加建房屋。（美聯社）

SB 9法案生效 華人急搶地

2021-09-22 02:20
面對物價上漲，華人到超市購物，貨比三家更省錢。（路透）

蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

2021-09-27 02:20
華裔年長者注射疫苗。（記者邵敏／攝影）

世說新聞／直擊第三針疫苗現場 副作用大到沒人來？

2021-09-25 14:50
UCLA蟬聯美國公立大學第一。（記者丁曙／攝影）

美國新聞2022排行榜 UCLA蟬聯公立大學第一

2021-09-24 15:18

超人氣

更多 >
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白
「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀

「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀
美鐵翻覆 罹難喬州老夫婦慶「金婚」卻搭上死亡列車

美鐵翻覆 罹難喬州老夫婦慶「金婚」卻搭上死亡列車
「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7% 再創新高

「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7% 再創新高