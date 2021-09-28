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房東房客糾紛多　如口頭用中文　加州要求租約須中英文

記者李雪╱洛杉磯報導
房東房客之間常見的糾紛不少。（本報檔案照）
房東房客之間常見的糾紛不少。（本報檔案照）

移民來美生活，首先要租房，而不管有沒有疫情，在加州房東房客之間常見的糾紛不少，律師建議民眾多瞭解相關法律，保障自己的權益。

租房要簽約，但許多新移民可能沒有簽過書面租約，雙方口頭說好就入住。即使有租約，大多是隨意寫的一張紙。律師劉龍珠解釋，其實按法律，只要一年及以上的租約，必須有書面合同，口頭合同沒有法律執行力。如是時間短的租約，口頭合同才有執行力。

其次新移民面臨的另一個常見問題是租約所用的語言。他表示許多房屋租賃，在談的時候用中文，但房東提供的租約只有英文，沒有中文副本。一些新移民房客看不懂就簽字了。但即使能看懂，也違反了加州法律。加州民法第1632條要求，如是使用中、韓、西、菲律賓、越南五種語言之一，租約除了英文還必須有一份該語言的副本。如沒有副本，出現了違反租約條款的問題，房客沒有過錯。這一條在保護房客的案件中使用得很多。

第三，常見的糾紛出在押金上，房東房客對於什麼能扣什麼不能扣的爭論常有。劉龍珠解釋，只有未付租金、清潔，以及人為超過正常的損壞，可以從押金中扣除。比如房客搬走後要清潔地毯的費用可以扣，但如果房東非要換新地毯就不可以。而至於如何評估損壞和清潔，許多房客和房東不了解的是，按法規在租約結束前14天，房東必須要書面通知房客，要求做一個檢查，並告知房客這些問題，以便有機會來處理。房客雖然可以拒絕檢查，但房東必須要提出請求。如果房東沒有提出，那麼押金一分錢都不能扣；若是扣了，可以提吿要求返還所扣金額的三倍數額。

而在房東角度，劉龍珠也常遇到租霸甚至威脅房東的案件。許多房東因為加州法律偏向房客，而被房客的威脅嚇住。事實上如果房客有威脅或其他違法行為，房東都是可以趕走房客的。

劉龍珠表示，華人房東、房客習慣拉關係交朋友的方式交往，其實容易產生矛盾，雙方都覺得自己被騙。畢竟租房本質是個商業關係，民眾還是應多瞭解相關法律。

房東 加州 移民

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