大白天當街暴力槍殺洛市商號店主 視頻全都錄

槍手當街掏出槍對被害人連開開槍。（監控截屏）

洛杉磯 市警方9月28日（週二）宣布，將提供15萬元獎金，尋找近一年前在洛市艾爾塞雷諾（El Sereno）當街暴力殺害一名店主的兇手，受害者的家人參與了當天上午的新聞發布會，並提供其中10萬元賞金。

影音來源：洛杉磯警局╱記者邵敏後製

2020年10月28日，36歲的Reza Mousavi上午11點45分在艾爾塞雷諾Huntington Drive 4800街區被無辜槍殺，案發地點就在被害人Mousavi開的一家大麻 藥房門口。受害者案發後被送往醫院救治，但傷勢過重死於醫院。

據相關報導，案發時Mousavi正在使用他的手機，一名男子走近並對他連開幾槍。大麻藥房外面的監控探頭顯示，當時兇手走過停車場，然後掏出槍對著被害人開槍，槍手身穿藍色道奇隊連帽衫和深色牛仔褲。

調查人員認為，槍手行凶之後，進入一輛灰色或米色雪佛蘭車（Chevrolet）的乘客車門，然後逃離現場。兇手的槍擊動機至今尚不清楚。

洛杉磯警察 局偵探Obrecht指出，在當時的這種情況下，「我懷疑有大量證人，如果這些證人可以出面的話，我們完全可以保護他們的身分。」

洛杉磯市議員德利昂（Kevin de Leon）要求在此案中提出5萬元懸賞獎金，德利昂在周二的新聞發布會上說：「沒有人應該在公眾的街道上被這樣暴力殺害，也沒有人應該逃脫這種令人髮指的罪行。」

此外，受害者家庭成員額外提供10萬元懸賞金，共計獎金15萬元。任何有信息的人都可以聯繫洛杉磯市警察局，或者撥打 877-527-3247 匿名舉報。