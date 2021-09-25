緬懷至聖先師孔子2571誕辰 南加行漢制古禮祭孔大典

洛杉磯文教中心主任張皓鈞（右七）向僑委會資深優良教師頒獎。（本報記者／攝影）

南加祭孔委員會為緬懷至聖先師孔子2571誕辰，25日在洛杉磯 華僑文化教育 服務中心大禮堂舉辦年度莊嚴隆重、行漢制古禮「祭孔大典」，今年採取線上直播和線下同時進行的方式。

（影音來源：本報記者）

雖然礙於疫情，整個祭孔活動將半實體半影片呈現，現場主要以參與人員為主，但是主席團成員依然盛裝出席，並遵循古禮舉辦祭拜儀式。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程表示，孔子是偉大的教育家，崇尚仁愛，其言論思想對炎黃子孫乃至世界都有重大影響。台灣 推崇儒家思想和以人為本的宗旨，讓民眾接受良好的教育。因此，台灣的華語教學更有競爭力和能量，師資經驗豐富。在美國，台灣設有華語文學習中心，大洛杉磯地區也成立了三家，並希望明年能多開幾所華語文學習中心，讓大家真正了解孔子思想的精髓，呈現文化之美，在美國能夠深耕茁壯發展。

孔孟學會會長孔憲詔表示，大典既嚴肅又快樂，先人孔子的儒家思想，主張的德行哲理思想，感化影響整個東亞圈。

加州台灣同鄉聯誼會會長謝傳佐表示，孔孟是中華文化先驅，很多人求學做事都會以孔孟思想為標準。齊魯會館主席王竹青表示，在過去14年，祭孔大典一直都是主席團工作的重要部分，在海外流傳祭孔古禮並將其發揚光大是海外華僑的責任，同時為下一代樹立榜樣。

洛杉磯文教中心主任張皓鈞向13名僑委會資深優良教師頒獎，這些教師在崗位上耕耘10年到30年不等。張皓鈞表示，中文教師工作薪水少，責任大，肩負著華人文化傳承的責任。希望他們今後能繼續弘揚孔子的普世教育思想，教書育人，僑委會未來也會對華語文教育投入更多。

活動還向南加州中文學校聯合會頒發優秀教師及優秀學生獎學金。今年祭孔大典主席團包括中華會舘主席廖美華 、韓華聯誼會會長甄文經、樂齡會華人分會會長劉煥君、加州台灣同鄉聯誼會會長謝傳佐、齊魯會館主席王竹青、美國越柬寮華人團體代表僑務委員羅明等人。