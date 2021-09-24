加州死於新冠者年齡層下降 年輕族群接種率偏低

加州新冠死者越來越年輕，公衛官員認為主因很可能是年輕族群的接種率較低。（洛縣公衛局）

加州 死於新冠的患者平均年齡越來越低。整體而言，平均是73歲。但從今年4月開始計算，平均年齡已經降到67歲；8月開始，平均年齡只剩66歲。加州公共衛生部的數據確實顯示，新冠死者越來越年輕。

公衛官員認為，主因很可能在年輕族群的接種率較低。統計發現，50至64歲的加州人雖有86%接種一劑，高齡者平均也有81%，但年輕的成人平均只有76% ，12至17歲的青少年更只有63%。不過，整體而言，加州的接種率還是高於其他各州。

令人擔憂的是，死者的性別差異越來越大。2020年9月時，新冠死者54.6%是男性，但到2021年8月，男性比例已經升高到58.9%。可能成因同樣是男性願意接種的比例偏低，雖然人口比例占全加州的49.7%，但只有47.6%完成接種。

洛杉磯縣的統計也發現，未接種者的死亡風險偏高，夏季高峰時，洛縣49歲以下的死者趨近於0，但最近已經達到每10萬人每周2名死者了。50歲以上未接種者，8月間的每10萬人每周死者更高到18人。

另外，在聯邦疾管中心（CDC ）表示加強針應該有用之際，加州政府也宣布將推動更積極的疫苗 接種激勵行動，以提高65歲以上長者與高風險群的免疫力。不過CDC的建議只限於Pfizer-BioNTech疫苗，Moderna與J&J仍待公布。