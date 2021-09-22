洛杉磯國際機場擬試行地震預警系統 明年上線

洛杉磯國際機場 (LAX) 22日宣布將試行一個新的地震預警系統，目的是為機場員工和旅客提供額外幾秒鐘的警告。（LAX圖片）

作為全國備災月的一部分，洛杉磯國際機場 (LAX ) 22日宣布將試行一個新的地震 預警系統，目的是為機場員工和旅客提供額外幾秒鐘的警告，並在預期地震發生之前自動實施安全預防措施。

該預警系統將先在LAX其中一個航廈測試，為此，洛市創新與績效委員會（ Innovation and Performance Commission）提供15萬元資金。這筆資金得到洛杉磯市議會批准，並於上週由賈西提（Eric Garcetti）市長簽署。

洛杉磯世界機場 (LAWA) 首席執行員Justin Erbacci表示，下一次地震不是是否會發生的問題，而是何時發生的問題，即使能夠提供幾秒鐘寶貴的警告時間，也可在拯救生命和財產方面發揮作用。感謝市議會和市長幫助試行這項新技術，這是使LAX成為世界上準備最充分、最具彈性的機場的又一步。

地震預警系統將於2022年上線，將通過美國地質調查局的ShakeAlert監測地震活動，該系統與地震傳感器相連。然後，它將根據計算機算法確定的預期地震嚴重程度發出自動警報。在LAX，系統會自動向航廈發出緊急通知，以在預計發生地震之前提醒乘客。該試點項目還將調查自動關閉機場燃油消防栓系統的可能性，以防止在預期地震期間噴氣燃料流動。