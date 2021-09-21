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洛市華埠抗議大型開發項目 因將樹立危險先例

記者李雪／洛杉磯報導
華埠居民21日聚集抗議開發商Atlas Capital計畫的大型商住綜合樓。（記者李雪／攝影）
華埠居民21日聚集抗議開發商Atlas Capital計畫的大型商住綜合樓。（記者李雪／攝影）

在21日中秋節這個亞裔家庭慶祝團聚的日子，華埠居民卻聚集在華埠輕軌站下，抗議開發商Atlas Capital在此處計畫的大型商住綜合樓，因為該計畫有725戶，卻只有零戶的可負擔房。

2020年，低收入租戶社區對他們案件的初步判決提出上訴，該案件將在9月23日，由加州上訴法院審理。

影音來源：記者李雪

當天集會由華埠公平發展社區（CCED）和華埠老居民們發起，居民講述了他們自2019年對開發商Atlas Capital和洛杉磯市提起訴訟以來的經歷。

2016年選民曾批准Measure JJJ法案，該案要求開發項目都要為極低收入（extremely low-income）家庭預留5%的單元，為很低收入（very low income）家庭增加11%住宅，或20%給低收入家庭。但是大型開發商Atlas Capital在市議員Gil Cedillo的支持下，繞過了這一法案，甚至取消了市府規劃委員會提出的經濟適用房建議，而計畫建造一個龐大的725戶商住樓，且完全沒有一戶低收入住宅，建案名叫「華埠站」（Chinatown Station，前身為「大學站」）。

CCED的代表指出，市府對「Atlas Capital」這種0%可負擔住屋的開發項目的支持，為社區中其他潛在開發項目樹立了危險的先例。訴訟進行兩年後，由於土地使用政策薄弱、缺乏問責制，以及政府官員和富有的投資者長期勾結，華埠居民面臨著更加具有破壞性的高檔化影響。從拆除最後一個集市到國泰莊園，社區企業和服務機構被迫為奢侈高檔的開發項目讓路，而社區的老住戶們的生存變得越來越困難。

2019年，CCED 提告開發商Atlas Capital和市府，因為他們在審批過程中存在疏忽，2020年提出上訴，9月23日將由加州上訴法院審理。

CCED的代表Annie Shaw解釋，法官最初的裁定認為，JJJ法案不具有追溯力，因為Atlas Capital的項目在該法案實施之前就已經批准通過，不能「追溯」。而這一點有爭議，CCED認為是不正確的。

參加集會的人士還表示，這種現象其實不只是這一個項目，而是在到處發生。CCED的律師蔡沐學指出，洛市批准了許多大型開發案，卻都沒有預留低收入住房，例如華埠的平均收入低，原居民根本無法負擔新建房屋。此外，市府在批准該項目時，沒有在環境評估中披露這篇土地曾遭受污染有毒性成分，原本只能做工業用途。

華埠老居民黃立忠表示，新建案一樓都是酒吧，他擔心給社區治安帶來不良影響。住戶們紛紛分享了自己所住的一些低收入房屋管理極差，市府拒絕改善。新人口普查顯示，過去十年華埠人口流失10%。還有住戶表示，華埠最後一家菜市也被拆掉了，居民們要去很遠的地方買菜。社區也沒有足夠的醫療資源，在疫情期間社區遭受巨大衝擊。

有志工感慨市府就是在「欺負老人家，覺得他們窮」，而在疏忽管理職責的同時，又一邊與富裕的開發商勾結，批准這些零可負擔房的高級住宅建案。

華埠居民21日聚集抗議開發商Atlas Capital計畫的大型商住綜合樓。（記...
華埠居民21日聚集抗議開發商Atlas Capital計畫的大型商住綜合樓。（記者李雪／攝影）
華埠居民21日聚集抗議開發商Atlas Capital計畫的大型商住綜合樓。（記...
華埠居民21日聚集抗議開發商Atlas Capital計畫的大型商住綜合樓。（記者李雪／攝影）
華埠居民21日聚集抗議開發商Atlas Capital計畫的大型商住綜合樓。（記...
華埠居民21日聚集抗議開發商Atlas Capital計畫的大型商住綜合樓。（記者李雪／攝影）

低收入 華埠 加州

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