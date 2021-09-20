通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招

聖蓋博谷如好運來、大中華超市都有一元特價區。（記者張宏攝影）

相比其他族裔，華人一向比較節儉，但是通貨膨脹物價上漲加上未來很多不確定性，讓省錢風開始在華人之間蔓延，紛紛貢獻省錢秘訣，如去超市買一元菜、基本不外食、只去折扣網站和商店、買二手貨、不開空調、減少旅行和娛樂、買二手貨揩油公司或室友等五花八門。

洛杉磯縣聖蓋博谷如好運來、大中華超市都有一元特價區，不少華人在裡面挖寶。華人丁太太每天中午固定時間去附近華人超市 ，她說，超市每天這時都會擺出當天的一元菜品水果，第一時間當然能選到新鮮度還不錯的蔬菜或水果，如一大包胡蘿蔔或橙子只要一元，她還買過一元的螃蟹。

不過華人超市多數打折菜品賣相較差，都是放到不行才特價，選購的時候要小心查看是否還能吃。相比老外超市，如Ralphs的打折區，或Aldi超市的產品賣相還不錯，常能買到不錯的日用品，不過要看好保質期。

打折網站和商店也越來越受歡迎，像TJ Maxx、Ross、HomeGoods、Marshall、Nordstorm Rack等打折店，在疫情之後生意都特別火爆。華人王小姐幾乎每周都會去TJ Maxx和Ross找好貨。她說，這兩家店在好區的分店貨品品質更好，找到名牌的機會也更大，像她在巴沙迪那的TJ Maxx就買到過只要幾十元的Longchamp的包包。另外多留心打折網站，註冊賬號後可設置自己想要產品的「好康通知」（Deal Alert），這些網站有折扣的時候就會通知。

喜歡網購的人不要忘記給電腦裝上Cash Back的免費插件，如Rakuten和Topcashback，只要是覆蓋的商家都會有幾個百分比的折扣，年底購物季還會有15%的返現，可謂買多返多和折上折。

由於不少新的商品太貴，為了省錢不如買二手貨，有華人會選擇在網上搜尋各種二手貨或去跳蚤市場挖寶。華人Ray家裡缺什麼東西，就去網上找二手的。他說，現在家具很貴，且運輸時間長，他會在網上搜二手家具，一些二手桌椅便宜又耐用。雖然要花運費，但一次買會更省錢。另外廚房用具、日常工具都能找到二手的，比如他最近缺一個冰淇淋勺，結果找到一個義大利 製的勺子只要一元，如是新的這個價格絕對買不到，節儉都是積少成多。

物價上漲，減少外食和外賣也是立竿見影的省錢辦法，還有人最大限度是揩油公司。華人金先生貢獻了他朋友的省錢秘訣，他的朋友因為公司福利好，健身 、洗澡、午餐、廁紙、飲料，甚至連車子充電都在公司解決，每次開會之後，還會把小點心拿回家給娃吃。公司淘汰的舊桌椅，找車子拿走，或自用或賣掉。雖然這種做法有些人不贊同，但是這個朋友因此節省了很多錢。