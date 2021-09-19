我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

真正讓經濟痛苦的不是聯儲會減碼 是財政版減碼

加國大選倒數一天 杜魯多與對手激烈拉鋸 勝負難定

南加內陸警方打擊非法大麻 7華裔被捕

記者啟鉻／綜合報導
非法種植大麻。（警方提供）
非法種植大麻。（警方提供）

南加內陸聖伯納汀諾警方在近五天內，突擊數百非法大麻屋及室外大麻農場，拘捕非法種植大麻嫌犯30餘人，包括七名華人。嫌犯年齡最大的68歲，最小的19歲。警方清除數萬株大麻，已加工大麻近六千磅，現場繳獲現鈔約1萬9000元，還有部分槍枝。

警方表示，根據調查或居民舉報，突擊行動為9月13日至17日，非法大麻種植地點分布數百英哩內，既有在人口密集區的大麻屋，也有在莫哈維沙漠的室外大麻農場。

警方在奇諾岡、芳塔那以及波莫那，還有聖伯納汀諾山谷地區、卡洪隘道北部、Twentynine Palms等地，摧毀大麻屋及農場138個，查獲大麻近3萬株、已加工大麻5800磅、現鈔1萬9000元，還繳獲部分武器。

被拘捕的嫌犯有七名華裔，包括Rong Fa Jing ，63歲，波莫那市居民；Yang Liu, 49歲，蒙特利公園市居民；Yung Chin Teng，47歲，縣屬地Pinon Hills居民； Yan Ling Chen，女，62歲； Yao Yang liang，61歲；Qin Quan Chen，38歲； Dib Zeng，62歲，四人均是縣屬地Newberry Springs居民。

警方表示，在拘捕的30餘名嫌犯中，部分已經處罰，其餘還在關押並被控罪。

據悉，加州自2016年實施娛樂大麻合法化後，執法人員持續在加州內打擊非法大麻農場。但一些地方政府也可制定規則。聖伯納汀諾縣禁止在縣屬地種植大麻，縣政委員會於8月投票決定增加非法大麻農場罰款。

警方說，聖伯納汀諾縣及羚羊谷農郊地區因有人非法種植大麻，以致偷竊水源現象持續多年。7月間，洛杉磯縣警方曾突擊數百非法大麻農場，拘捕131名嫌犯。

警方繳獲已加工大麻。（警方提供）
警方繳獲已加工大麻。（警方提供）
非法大麻屋。（警方提供）
非法大麻屋。（警方提供）
非法大麻溫室。（警方提供）
非法大麻溫室。（警方提供）

大麻合法化 加州 投票

上一則

南加主流連鎖店慶祝中秋節 邀藝術家粉筆彩畫中秋人物

延伸閱讀

聯邦裁定 非法大麻農場供水不能斷

聯邦裁定 非法大麻農場供水不能斷
河濱縣華男種大麻、華女涉情色交易被捕

河濱縣華男種大麻、華女涉情色交易被捕
義大利「大麻合法化」將允許民眾小規模種植4款大麻

義大利「大麻合法化」將允許民眾小規模種植4款大麻
新手湧入搶種大麻 價格暴跌 重返舊崗

新手湧入搶種大麻 價格暴跌 重返舊崗
新州大麻合法 近半城鎮卻不准開店

新州大麻合法 近半城鎮卻不准開店
輪胎、零件…波莫那遊民區 發現價值10萬元被竊贓物

輪胎、零件…波莫那遊民區 發現價值10萬元被竊贓物

熱門新聞

兩名辭去高薪工作轉做Youtuber的台灣青年。（嘟嘟人提供）

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

2021-09-15 13:48
加州初步開票結果顯示，67%選民反對罷免州長紐森(中)，33%贊成罷免。(KTLA)

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

2021-09-15 00:30
中秋節來臨之際，好市多（Costco）也上架多款月餅。（記者陳開／攝影）

世說新聞／Costco熱賣月餅 這款最值得買

2021-09-17 22:18
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋 將可改建4戶 紐森簽法案 大草坪住宅將改觀

2021-09-17 23:51
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋鬆綁 可建4單元

2021-09-18 02:20
來自台灣的俞宗明（Alan Yu）20年前在洛杉磯創立珍珠奶茶品牌樂立杯（Lollicup）之後，發展成食品耗材的供應與製造商，客戶遍及全美。中央社

靠珍珠奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

2021-09-11 06:02

超人氣

更多 >
張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力

張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力
新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點
海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐
李嘉欣富豪夫型男變阿伯 拄杖蹣跚求醫

李嘉欣富豪夫型男變阿伯 拄杖蹣跚求醫
景甜在酒店秤體重 將毛巾墊地上被批「素質太低」

景甜在酒店秤體重 將毛巾墊地上被批「素質太低」