南加內陸警方打擊非法大麻 7華裔被捕

非法種植大麻。（警方提供）

南加內陸聖伯納汀諾警方在近五天內，突擊數百非法大麻屋及室外大麻農場，拘捕非法種植大麻嫌犯30餘人，包括七名華人。嫌犯年齡最大的68歲，最小的19歲。警方清除數萬株大麻，已加工大麻近六千磅，現場繳獲現鈔約1萬9000元，還有部分槍枝。

警方表示，根據調查或居民舉報，突擊行動為9月13日至17日，非法大麻種植地點分布數百英哩內，既有在人口密集區的大麻屋，也有在莫哈維沙漠的室外大麻農場。

警方在奇諾岡、芳塔那以及波莫那，還有聖伯納汀諾山谷地區、卡洪隘道北部、Twentynine Palms等地，摧毀大麻屋及農場138個，查獲大麻近3萬株、已加工大麻5800磅、現鈔1萬9000元，還繳獲部分武器。

被拘捕的嫌犯有七名華裔，包括Rong Fa Jing ，63歲，波莫那市居民；Yang Liu, 49歲，蒙特利公園市居民；Yung Chin Teng，47歲，縣屬地Pinon Hills居民； Yan Ling Chen，女，62歲； Yao Yang liang，61歲；Qin Quan Chen，38歲； Dib Zeng，62歲，四人均是縣屬地Newberry Springs居民。

警方表示，在拘捕的30餘名嫌犯中，部分已經處罰，其餘還在關押並被控罪。

據悉，加州 自2016年實施娛樂大麻合法化 後，執法人員持續在加州內打擊非法大麻農場。但一些地方政府也可制定規則。聖伯納汀諾縣禁止在縣屬地種植大麻，縣政委員會於8月投票 決定增加非法大麻農場罰款。

警方說，聖伯納汀諾縣及羚羊谷農郊地區因有人非法種植大麻，以致偷竊水源現象持續多年。7月間，洛杉磯縣警方曾突擊數百非法大麻農場，拘捕131名嫌犯。