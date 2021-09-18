小吃皇后何昱儂擁3000萬點擊率 上NBC今日秀亮手藝

何昱儂上NBC電視今日秀節目介紹個人自創小吃料理。（家長提供）

洛杉磯華裔女青年何昱儂（Jen Curley），因為在抖音 （Tiktok） 以「小吃皇后」(Snackqween)節目上傳自創小吃料理手藝，擁有3000萬點擊率，其中一則餃子沾醬的影片得到1100萬點擊率。16日（本周四）她受邀上NBC電視新聞台「今日秀」（Today Show），介紹兩項自創小吃料理手藝，大受粉絲歡迎，主持人稱讚有創意。

何昱儂喜歡飲食藝術，在家經常研發美食 ，很有心得。此次「今日秀」為她製作的訪談節目名為「抖音小吃皇后製作她最喜歡的零食：亞洲玉米片和夏威夷 披薩滑塊」（TikTok's 'snackqween' makes her favorite snacks: Asian nachos and Hawaiian pizza sliders），何昱儂推出兩款自創小吃，一款是「夏威夷鳳梨披薩塊」（Hawaiian pizza sliders），另一款是「亞洲玉米片」（Asian Nacho），食材易得，製作簡單，口感好吃，在派對上招待客人大受歡迎。

何昱儂約一年前在抖音上傳在家自創的小吃料理，同時介紹其他食品，原意只想把個人興趣與大家分享。但出乎意料累積了眾多粉絲觀眾，竟然達到3000多萬的點擊率，引起NBC電視台的注意，邀請何昱儂上「今日秀」節目介紹她的手藝。原擬邀請她飛去紐約NBC總部現場採訪，但因受疫情影響，改為遙控現場播出。

在節目中，主持人提問，你的Snackqween在抖音大受歡迎，有沒有跟朋友或家人說過？

何昱儂回答，原先沒有說過，後來有幾次在街上被粉絲認出，熱情要求合影，朋友們才漸漸知道。上星期因為要上電視，才告訴了媽媽。本來只是個人興趣，現在得到大家認可後，告訴朋友家人，自己也很開心。她希望能夠發揮自己熱愛美食藝術的興趣和才華，介紹更多亞裔及融合不同傳統的美食文化，同時弘揚「族裔和諧、四海一家」的理念。