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華人認為電影「尚氣」風趣幽默 改變對亞裔的刻板印象

本報記者／洛杉磯報導
「尚氣」電影海報掛在醒目位置。（本報記者／攝影）
「尚氣」電影海報掛在醒目位置。（本報記者／攝影）

漫威首位亞裔超級英雄「尚氣」電影正在南加各大影院熱映，尤其是華人區的影院有華人甚至看了三場以上，表示對這部電影的支持。他們的理由是這部電影改變好萊塢對亞裔的刻板印象，是一部真正對華人友好的好萊塢電影。也有人喜歡電影裡港片色彩濃厚的漂亮武打動作，彷彿回到港片的黃金時代。還有人是衝著梁朝偉、林家珍（Awkwafina）和楊紫瓊去的。

亞凱迪亞（Arcadia）的AMC影院13日雖然是工作日，但是在「尚氣」杜比音效影廳觀影觀眾也有六七成左右，且以年輕人為主。在兩個多小時的觀影中，觀眾不時發出會心笑聲和感嘆聲；影片結束時，很多人也不著急走，要等最後的彩蛋。 

華人觀眾Tina說，出場時，還聽到旁邊的小青年和朋友說：「這是我看過最好看的漫威電影」。華人的孩子也能有自己長相的超級英雄當榜樣，更能增加身份認同感。

華人丁小姐在朋友圈發布觀影感受。她說，她覺得尚氣的打戲很帥，電影裡的拳腳功夫，比國產劇的打戲質量好太多了，也比漫威電影的打戲都好看。其他超級英雄基本沒有動作，只有用蠻力把人扔出去很遠。還有梁朝偉怎麼還是這麼帥， 看完了她又被梁朝偉迷倒了。

有人打算下周去看第三遍，華人Tim劉說，這部電影是拍給美國華人，或可以說是給各國華人看的，電影裡很多對話和橋段都給人似曾相識的親切感。漫畫裡的尚氣就是老外對華人的刻板影響，大部分時間都是光著膀子、光著腳，用生硬的英語大喊著幸運餅乾裡的那種陳詞濫調。但是電影裡的尚氣風趣幽默，和身邊華人年輕人沒什麼區別，感覺很真實。難得的是使用很多中華元素，尤其是武術指導是成龍班底出身，使用很多香港動作片的經典橋段和動作，讓人想到香港電影的黃金年代。

華人李女士說，為了這部電影，她在疫情以來第一次進電影院，可能因為跟中華文化有關，她覺得電影很好看。周圍的外國朋友也都特別喜歡，還有人因此說跟她要學中文，因為很多台詞是中文。她沒見過比這部更對華人更友好的好萊塢電影了，非常適合家庭觀看。她則會盡她最大的能力來支持電影的美國票房，最起碼讓好萊塢知道，亞裔主角在美國也是有票房的，這樣才能拍出亞裔想看的電影。她強烈推薦IMAX或者杜比版本，效果很好。

亞凱迪亞（Arcadia）的AMC影院13日在「尚氣」放映廳前的人氣不錯。（本報...
亞凱迪亞（Arcadia）的AMC影院13日在「尚氣」放映廳前的人氣不錯。（本報記者╱攝影）
亞凱迪亞（Arcadia）的AMC影院。（本報記者／攝影）
亞凱迪亞（Arcadia）的AMC影院。（本報記者／攝影）

電影院 華人 尚氣

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