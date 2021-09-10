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金映玉訪東洛華韓小企業 傾聽民意抒困助發展

丁曙
金映玉議員（前排右四）走訪亞裔企業聽取民意。（林清吉提供）
金映玉議員（前排右四）走訪亞裔企業聽取民意。（林清吉提供）

【洛杉磯訊】勞工節長周末前，國會議員金映玉（Young Kim）由會計師林清吉等僑領陪同，走訪洛杉磯東區幾家華韓中小企業，瞭解市場行情和業者需求，為立法幫助小企業傾聽民意和收集資料，促進華、韓裔小企業發展及繁榮社區經濟。

Covid-19新冠疫情爆發兩年來，對於南加地方經濟衝擊很大，中小企業在融資貸款、市場開發、產銷結構等諸多方面，需要政府幫助。金映玉聽到民眾的呼聲，深入社區會見業者和選民，了解狀況及需求。針對亞太裔企業的個性化需求，邀請林清吉和林彥廷會計師，陪同她去走訪韓裔、華裔及台商經營的中小型企業，同業者面對面溝通交流，聽取企業主及員工的意見和要求，以便向國會反映民意，提出針對性的立法議案，幫助社區對抗疫情、紓緩困境、改善現狀，爭取福利。

在兩天的社區調研活動中，金映玉拜會多家企業，包括鑽石吧牙醫Creek Dental，韓裔美髪店，牙科供應商Kings Two Dental Supply，Fitness 100健身中心，華商成衣進口商Jade Fashion & Co, Inc.，國泰銀行Cathay Bank，貸款業ACG Funding佳信貸款，以及台商貴夫人蛋糕坊等中小商家。

受訪的企業老闆及員工們說明各自遭遇的困難，以及改變現狀的訴求，希望政府在企業補助和減稅等優惠政策方面加大力度。業者們歡迎金映玉議員來訪，其中台商業主更表示，對金映玉幾個月前向美國政府為台灣爭取到250萬劑疫苗所做出的努力及貢獻，以及感謝她向國會提案恢復台灣在WHO觀察員地位，同時讚揚她和台灣立法委員柯建銘總召建立了雙方國會議員互動的線上連線平台，及時互相交換意見。

會計師林清吉認為，這一次金映玉議員的選民服務活動做得很成功，作為民意代表聽到了第一線華、韓小企業主的聲音，她也會盡量透過立法程序，幫助他們發展和振興經濟。林清吉讚賞金映玉和台美人社區互動多年，建立了深厚的友誼，台灣移民很感謝她的卓有成效的幫助和服務。

金映玉議員（右三）走訪亞裔企業聽取民意。（林清吉提供）
金映玉議員（右三）走訪亞裔企業聽取民意。（林清吉提供）
金映玉議員（中）走訪亞裔企業聽取民意。（林清吉提供）
金映玉議員（中）走訪亞裔企業聽取民意。（林清吉提供）

台灣 韓裔 貸款

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