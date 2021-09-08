南加內陸首個亞馬遜生鮮超市年底前將開業

南加內陸第一個亞馬遜生鮮超市將在河濱縣茉莉塔市開業。（茉莉塔市府提供）

南加 內陸地區首個亞馬遜 公司設立的實體生鮮超市（Amazon Fresh market），不久將在河濱縣茉莉塔市（Murrieta）市中心開業，未來幾個月也會在洛杉磯縣喜瑞都 市（Cerritos）、橙縣拉哈布拉市（La Habra）開設，預計在南加開設的實體生鮮超市總計達11家。

目前茉莉塔市亞馬遜公司生鮮超市正在建設中，該公司發言人並未確定具體開業時間，但據稱在2021年末前會開業。該市經濟發展局副局長Scott Agajanian表示，生鮮超市所在地點也歡迎其它零售中心進駐，包括Burlington、Boss Dress For Less、Marshalls，以及Floor&Decor，還有其它著名品牌商家。

他補充說，類似的生鮮超市在當地不足，街對面有一家Sam's Club，但只適合購物量較大的消費者。

亞馬遜生鮮超市以提供高科技、簡化便捷購物體驗而廣為人知。該公司沒有說明在茉莉塔市的生鮮超市，是否與在喜瑞都市、拉哈布拉市的另外兩家超市，一樣採用Just Walk Out的科技結帳。Just Walk Out科技使用計算機視覺、傳感器和人工智能，讓消費者走進商店，並使用應用程序登錄，將袋子裝滿要買的東西後就可離開，無需加入結賬隊伍。 亞馬遜除了在自己的商店中使用該技術，去年還簽署一項協議，將其技術授權給第三方零售商使用。

該技術將在亞馬遜旗下的 Whole Foods 中發揮同樣的作用， 購物者可以在進入商店時選擇使用該技術，方法是掃描應用程序、插入與亞馬遜賬戶關聯的借記卡，或將手掌放在 Amazon One 手掌掃描系統上。

該超市將提供廣泛種類的農產品、肉類和海鮮、烘焙食品，和每天製作的食品，包括披薩、烤雞和熱三明治。目前在南加州富樂頓、爾灣、長堤、Ladera Heights、北好萊塢、北嶺、惠提爾及伍蘭岡（Woodland Hills）等地都開有亞馬遜生鮮超市。該公司表示，自從2020年秋季在南加伍蘭岡開業第一家亞馬遜生鮮超市以來，為當地創造了逾3000個全職及兼職工作機會。