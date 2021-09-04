海軍直升機聖地牙哥墜海 五機組成員推定死亡

一架MH-60S海軍直升機在林肯號航空母艦上訓練。（CBS電視資料圖片）

據美聯社（Associated Press）消息，美國 海軍4日（周六）發布公告，8月31日（本周二）一架MH-60S直升機在林肯號（Abraham Lincoln）航空母艦的飛行甲板上墜毀後，掉入離聖地牙哥 （San Diego）海岸約 60 英里的海洋中，五名失踪的機組成員已被推定死亡。

該公告標誌著為期三天的船員搜索結束，並過渡到搜索和回收行動。 官員們說，海軍尚未找到殘骸，但已知MH-60S直升機在何處落水。

官員說，在直升機墜毀後，其中一名機組人員從水中獲救，目前在岸上情況穩定。五名成員在墜機事故中受傷，其中兩人也被帶上岸接受治療。

太平洋艦隊（Pacific fleet）發言人博伊爾中尉（Lt. Samuel R. Boyle）說，截至4日他們的情況穩定。犧牲者的姓名預計將於本周末公佈。

這架直升機隸屬第八海上直升機戰鬥中隊，墜毀時正在船上進行例行飛行訓練。海軍和海岸防衛隊進行了72 小時的搜索工作 ，包括超過 170 小時的飛行時間，五架搜索直升機和持續的水面艦艇搜索。

MH-60S 直升機通常可搭載約 4 名機組人員，用於執行戰鬥支持、人道主義救災和搜救等任務。