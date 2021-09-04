我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

水災財產受損 紐約市民怎麼辦？1張圖看中文指南

海軍直升機聖地牙哥墜海 五機組成員推定死亡

本報訊
一架MH-60S海軍直升機在林肯號航空母艦上訓練。（CBS電視資料圖片）
一架MH-60S海軍直升機在林肯號航空母艦上訓練。（CBS電視資料圖片）

據美聯社（Associated Press）消息，美國海軍4日（周六）發布公告，8月31日（本周二）一架MH-60S直升機在林肯號（Abraham Lincoln）航空母艦的飛行甲板上墜毀後，掉入離聖地牙哥（San Diego）海岸約 60 英里的海洋中，五名失踪的機組成員已被推定死亡。

該公告標誌著為期三天的船員搜索結束，並過渡到搜索和回收行動。 官員們說，海軍尚未找到殘骸，但已知MH-60S直升機在何處落水。

官員說，在直升機墜毀後，其中一名機組人員從水中獲救，目前在岸上情況穩定。五名成員在墜機事故中受傷，其中兩人也被帶上岸接受治療。

太平洋艦隊（Pacific fleet）發言人博伊爾中尉（Lt. Samuel R. Boyle）說，截至4日他們的情況穩定。犧牲者的姓名預計將於本周末公佈。

這架直升機隸屬第八海上直升機戰鬥中隊，墜毀時正在船上進行例行飛行訓練。海軍和海岸防衛隊進行了72 小時的搜索工作，包括超過 170 小時的飛行時間，五架搜索直升機和持續的水面艦艇搜索。

MH-60S 直升機通常可搭載約 4 名機組人員，用於執行戰鬥支持、人道主義救災和搜救等任務。

美國 聖地牙哥 工作

上一則

亞凱迪亞210公路槍擊和撞車一人死亡

延伸閱讀

美軍直升機墜海5人仍失蹤 航艦甲板另有5傷

美軍直升機墜海5人仍失蹤 航艦甲板另有5傷
想逞英雄？美媒揭眾議員打算雇直升機闖阿富汗救人

想逞英雄？美媒揭眾議員打算雇直升機闖阿富汗救人
美航艦直升機墜海 美軍聖地牙哥外海搜救中

美航艦直升機墜海 美軍聖地牙哥外海搜救中
影／神學士開美軍黑鷹直升機卻不會飛 地面兜風過乾癮

影／神學士開美軍黑鷹直升機卻不會飛 地面兜風過乾癮
瑞媒：瑞士航空將強制機組人員接種疫苗

瑞媒：瑞士航空將強制機組人員接種疫苗
阿湯哥空降院子 他全家尖叫

阿湯哥空降院子 他全家尖叫

熱門新聞

一些中國父母紛紛「以愛之名」阻止孩子入美籍讓其回國盡孝。（檔案圖片）

中美不睦 中國父母阻子女入美籍 「回家啃老也沒關係」

2021-09-03 13:48
完全接種疫苗者的突破性感染病例正在增加。（美聯社）

華人已打兩針疫苗 但與未接種友人吃飯染疫 症狀不輕

2021-08-30 18:38
近日很多在美國的微信用戶收到微信政策更新提醒，雖然很多人未留意款項細則，但是裡面一些款項顯然是限制美國用戶的法律權利。（微信截圖）

為何美國微信用戶收到更新政策？ 為了限制提告？

2021-08-29 16:05
中國境內機場，留學生排著很長的隊伍。（留學生提供）

中國留學生赴美直飛航班 出發前被取消 要求改轉機

2021-09-02 02:20
紅岩峽谷地貌特殊，色彩艷麗。（蕭愛提供）

加州竟也藏赤壁 怪石嶙峋景美如畫

2021-09-02 14:59
中國外交部發言人汪文斌30日批評，「美方以捕風捉影甚至是荒唐的藉口遣返中國留學生。」（圖／取自中國外交部網站）

世界晚報／手機存這照片 中國留學生被遣返

2021-08-30 20:13

超人氣

更多 >
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情
比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22