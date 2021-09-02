橙縣第一個台灣華語文學習中心2日揭牌

多位本地政要參與台灣華語文學習中心揭幕儀式，由僑務委員長童振源及南海岸中華文化協會理事長郭俊良代表揭開布幕，亮出金色招牌。（本報記者/攝影）

橙縣第一個台灣 華語文學習中心，2日上午在爾灣 中文學校，由中華民國僑務委員會委員長童振源，及南海岸中華文化協會理事長郭俊良，共同揭牌成立。台灣華語文學習中心本學期將開設成人基礎班兩班，從說華語及唱華語歌曲開始，推動各族裔一起學華語。

專程來美介紹台灣華語文學習中心的童振源表示，美國各地孔子學院紛紛關閉，為了增加多元的華語學習機會，去年由外交部、教育部 、僑委會及美國在台協會合作，啟動台美教育倡議，未來四年內，將在歐、美等地成立100所台灣華語文學習中心，提供沒有學過華語的外籍人士，學習華語及正體字的新課程。同時僑委會將配合舉辦華語口說比賽、華語歌唱比賽及作文比賽等活動，鼓勵成人學生將華語與生活結合。

在僑委會公布成立的第一批台灣華語文學習中心，爾灣中文學校是橙縣唯一獲選的僑校，童振源2日首度參觀爾灣中文學校，讚賞該校設備及教學團隊。他表示，語言、文化與生活具有不可分的關係，台灣華語文學習中心將來可結合數位科技，方便學生隨時隨地反覆練習。僑委會也計畫推出華語口說能力檢定及華語文學習檢定，作為驗證學習進度的標準。

爾灣中文學校校長鍾幼蘭表示，台灣華語文學習中心第一期已排定自9月18日至12月18日，在周六上午及下午各開一班，上課地點在爾灣中文學校，目前兩班都是基礎中文，將來視需要再開中級班及商業中文班。課程設計上將會配合僑委會的比賽及檢定，有一套完整的華語文學習進程。

當天應邀出席揭牌儀式的，有聯邦眾議員Katie Porter的代表Joonsoo Yi、爾灣市長Farrah Khan、副市長Tammy Kim、華裔市議員郭正明（Anthony Kuo）、約巴林達華裔市長黃瑞雅（Peggy Huang）、森林湖市長Scott Voigts、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏鏡及橙僑中心主任蔣翼鵬等人。