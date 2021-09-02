加州這個州立公園奇景美景多 山石像千層派、蘑菇

紅岩峽谷地貌特殊，色彩艷麗。（蕭愛提供）

很多人以為這是中東沙漠奇觀，或是猶他州景點，而它卻是聳立在加州 境內，這正是距離洛杉磯市90分鐘的紅岩峽谷州立公園 (Red Rock Canyon State Park)。它是地質學的教室、影片攝製者的最愛，靜立在14號公路旁，猶如古代東方皇宮殿堂。

影音來源：蕭愛

這個成立於1968年的州立公園沒有大門，隨時都開放，沒有收費(露營除外）。走5號公路，轉14號公路往北，當看到紅色岩山時，就接近目標了，一旦看到聳立旁邊的高大紅色石山就右轉。它就是紅岩峽谷第一景：Red Cliff赤壁 。

像一座雄偉紅白黃相間大型東方寺廟般，天然石柱撑起整座山，渾然天成聳立在此。經風雨沖刷加上像一把刀的歲月，逐漸將之雕塑成的。以前遊客可以走入山體，在兩柱之間與赤壁合影，或是攀爬到高高岩壁上，現在公園放了一圈石塊，希望阻擋遊客，留在外圍停車場欣賞大自然的美景，不要攀爬損害到赤壁。

隔著14號公路，赤壁的對面是紅岩峽谷瑞卡多(Ricardo)露營地。它也是被風雨歲月雕刻成各種各樣怪形怪狀的小山丘，只是它不是彩色，而是灰白色，與中東沙漠奇觀更接近。這裡被設計成露營區，都是採用天然石頭隔成各區塊。這裏的小山丘可以攀爬，上面的岩石各式各樣，可以在登小山中找到無限樂趣！

山石鮮艷 像千層派大蘑菇

在露營區的外面是哈根自然峽谷。它是一大片色彩鮮豔的石山，像千層派、像大蘑菇，像宮殿雄偉石柱，真是攝影的好題材，吸引不少人以此為背景，拍攝美美的相片。沿著規劃好的小徑，可以漫步整個哈根自然小徑，這個沙質小徑不難走，沿路可以欣賞這些柱狀鮮艷的自然地質、沙漠植物仙人掌樹、約書亞樹，最後會到彩色石柱旁。

這三個主要景區都有健行步道，可以順著歸劃好的路線健行。這裡是沙漠地區，沒有任何遮蔭擋雨處，所以當要健行尋找沙漠裏的孤獨時，要帶足飲用水，作好防曬措施，保護自己。

紅岩峽谷地貌特殊，色彩艷麗，距離電影 城好萊塢又不是太遠，因此有不少電影在此拍攝。大國（The big country)、西部人(Man of the west)多部大片都在此拍攝。 至於廣告片、MV、小視頻，更是不計其數。

從LA沿著14號公路開過來，過了一個飛機場後，就少有人煙，現在公路兩側的很多空地都被利用為太陽能發電，公路兩側全是黑亮的太陽能板，非常壯觀。

入夜全黑 觀星相絕佳地點

因為此地渺無人煙，入夜一片漆黑，沒有光害，成了最好天文觀測地點，尤其是沒有月亮的晚上，天上的星星成了天空的主角，觀看天相就容易多了。

加州紅岩狹谷公園不是一個很大的州立公園，但是很値得來參觀遊覽的景點，看看加州的赤壁(Red Cliff)雄偉壯觀氣勢；進入瑞卡多露營區欣賞沙漠石壁奇景，整個公園走一圈，看沙漠植物上的鳥巢。更可以好好的在哈根自然峽谷與千層派、彩色蘑菇合照。因為幾乎要開二小時車程，遊客不是很多，奇景美景值得一遊。

小檔案：Red Rock Canyon State Park ,37749 Abbott Dr, Cantil, CA 93519。

24小時開放。