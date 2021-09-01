孔雀氾濫成災 洛縣立法餵孔雀成犯行 最高六個月監禁

南加孔雀氾濫成災，一些城市、地區餵孔雀成犯罪行為。（記者邵敏／攝影）

南加一些地區由於人們的餵養，孔雀已氾濫成災。 8月31日（週二），洛杉磯 縣政委員會決定，在與縣動物控制部門簽訂合同的44個城市，以及洛縣 屬地(unincorporated area)，餵孔雀是犯罪行為，是一種輕罪；可處以最高六個月監禁、最高1000元罰款，或兩者兼施。

據領導該法令的縣政委員巴格（Kathryn Barger）稱，包括巴沙迪那(Pasadena) 和亞凱迪亞 (Arcadia) 在內的一些城市，法令頒布之前就已經禁止餵養孔雀。

該法令涵蓋的社區包括派洛斯福德牧場（Rancho Palos Verdes）、羅林山（Rolling Hills），以及巴沙迪那附近的Chapman Woods，這些社區孔雀數量眾多。

洛縣動物照顧管理局（Animal Care and Control）主任Marcia Mayeda表示，如果一些合同城市願意，可以選擇退出該條例，而洛縣屬地不能退出。

Mayeda說，「如果一個城市說，他們不想採用這個條例，他們有不同的處理孔雀的方式，我們可以同意這些城市的選擇。」Mayeda同時指出，動物照顧管理局通常不會打擾孔雀，因為「它們是一種難以捕捉的鳥類。」

由於重新安置問題的推遲，孔雀在疫情期間蓬勃發展。對於住在亞凱迪亞、巴沙迪那市的華人來說，清晨打開房門，院子中出現幾隻覓食的孔雀不是新鮮事。一些人喜歡孔雀，餵養牠們，也有一些居民抱怨孔雀破壞花園、阻礙交通、在屋頂上留下糞便，並發出刺耳的尖叫聲，打擾了不眠之夜。

洛縣將與野生動物專家Mike Maxcy簽訂合同，遷移幾近氾濫的孔雀，他在洛杉磯動物園工作33年，自1999 年以來一直致力於將孔雀遷往牧場和度假村。

Maxcy 說，孔雀足智多謀，有點像鳥類世界的浣熊，幾乎什麼都吃。一旦長大成人，除了人類之外，它們不會面對許多捕食者。

Maxcy指出，餵養孔雀會導致它們數量繼續增加，如果食物資源豐富，孔雀將會產下更多的蛋，洛縣的孔雀數量因多年的人類餵養而膨脹。