我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡高中槍案 一學生受傷 槍手在逃

一洲焦點／拜登總統撤軍演講3大矛盾、補強針打了嗎？

逾6萬「假」學生向加州社區學院申請資助被識破

記者丁曙／綜合報導
超過6萬假學生向加州105所社區學院申請助學金， PCC校區成為重點目標之一。（記者丁曙／攝影）
超過6萬假學生向加州105所社區學院申請助學金， PCC校區成為重點目標之一。（記者丁曙／攝影）

加州學生援助委員會（California Student Aid Commission）最近例行檢查聯邦經濟援助記錄時，遇到一個令人困惑的數字：今年來自特定學生群體的援助申請比去年多6萬份。經過該委員會和多所學校的合作調查，發現了據信是加州近代史上最大的財務援助騙局之一，所幸及時被識破。

這個特定學生群體是加州社區學院（California community colleges）的首次申請者，年齡在 30 歲以上，年收入不到 4萬元，正在尋求兩年制學位而不是職業證書。這些人分布在全加州，申請了加州社區學院系統 116 個校區中的 105 個，其中申請喜瑞都（Cerritos）、巴沙迪那（Pasadena）、Chaffey、Merced 和羚羊谷 （Antelope Valley）社區學院的人數最多，從 5 月到 8 月中旬開始激增。

加州學生援助委員會政策、研究和數據部門主管佩里(Patrick Perry)表示，「我們有點摸不著頭腦，在過去幾個月裡，是否真的有 6萬名額外的成人學生試圖申請社區學院？」

大約在同一時間，在社區學院研究列表服務上出現了異乎尋常的討論，一些教師開始質疑他們的一些「學生」可能是機器人賬戶。

加州社區學院官員拒絕透露，是否已經向「假學生」支付任何經濟援助，並表示他們不知道任何已確認的加州助學金欺詐行為，但調查仍在繼續。

佩里認為，欺詐申請已經受阻，因為社區學院課程剛剛開始，校園還處於高度戒備狀態。「我不能告訴你，錢有沒有發出去，但我的猜測可能沒有。我們已經識破了他們。」

目前尚不清楚欺詐可能涉及哪些類型的經濟援助——例如，加州助學金（Cal Grants），聯邦佩爾助學金（Pell Grants）或新冠緊急救濟金。加州社區學院為低收入學生提供了超過 16 億元的新冠緊急救濟。

此外，在社區學院出勤率下降，以及為招收學生和提供經濟和流行病緊急援助時，虛假申請正在擾亂大學官員確定真實學生入學人數的能力。許多教授都垂頭喪氣地試圖評估，他們是否有一班學生或機器人？

加州 低收入 喜瑞都

上一則

世說新聞／返校華童染疫 家長為「心頭肉」舉牌抗議

下一則

LAX啟動線上訂餐服務 將動用孔武有力的送餐大使

延伸閱讀

全面撤離後…加州卡爾多山火蔓延 逼近太浩湖

全面撤離後…加州卡爾多山火蔓延 逼近太浩湖
加州至少1劑接種率逾8成 洛縣僅74%12歲以上居民接種

加州至少1劑接種率逾8成 洛縣僅74%12歲以上居民接種
加州逾8成民眾已打疫苗 金山灣區接種率最高

加州逾8成民眾已打疫苗 金山灣區接種率最高
加州今年出走企業 已超去年全年

加州今年出走企業 已超去年全年
助貧寒學子 加州鼓勵發展商增建可負擔房

助貧寒學子 加州鼓勵發展商增建可負擔房
暗夜冰櫃厚門自開 糖果店現鬼跡

暗夜冰櫃厚門自開 糖果店現鬼跡

熱門新聞

南加兩姐妹感染新冠七個月後，仍被拒絕登機回國。（LL女士提供）

華女染疫康復七個月返中仍被拒 原因竟是這......

2021-08-28 03:20
完全接種疫苗者的突破性感染病例正在增加。（美聯社）

華人已打兩針疫苗 但與未接種友人吃飯染疫 症狀不輕

2021-08-30 18:38
盧張天美在採訪中開玩笑說，因為自己生下來時醜，所以叫天美。（記者陳開／攝影）

世說新聞／九旬華婦3次患癌 奇跡康復秘訣是這些

2021-08-28 13:08
飛機內基本滿員。（記者張宏／攝影）

飛機爆滿無隔離 華女多花錢買座卻遭換 淚灑當場

2021-08-25 02:15
近日很多在美國的微信用戶收到微信政策更新提醒，雖然很多人未留意款項細則，但是裡面一些款項顯然是限制美國用戶的法律權利。（微信截圖）

為何美國微信用戶收到更新政策？ 為了限制提告？

2021-08-29 16:05
飛機內基本滿員。（記者張宏／攝影）

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

2021-08-24 21:21

超人氣

更多 >
王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片
神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車

神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車
拜登與甘尼「最後通話」曝光 危機當頭竟渾然不知？

拜登與甘尼「最後通話」曝光 危機當頭竟渾然不知？