洛縣警匪上演追捕大戰 經幾輪槍戰兩嫌被捕

警察劫匪再次展開另一輪槍戰。（KTLA 5視頻截圖）

洛杉磯 縣林伍特市（Lynwood）30日晚上演現實版警匪追捕大戰，期間一名警察 受傷，兩名嫌疑人最終都被拘留，目前案件仍在繼續調查之中。

據洛縣 警局新聞稿，8月30日（週一）晚上7時10分左右，林伍特警方接到報警，稱有人持槍搶劫，受害者描述嫌疑人的車輛是一部黑色Dodge Ram皮卡車。就在警方詢問被害人相關細節時，這部車輛在Lorraine Street上從Fernwood Avenue向北逃亡，警方立即開始追捕嫌疑人。

洛縣警局表示，在追捕過程中，嫌疑車輛曾一度消失在警方視線中，但在112 Stree和Lorraine Street交叉口附近一條死胡同盡頭，警方追上了它。這輛皮卡車在死胡同盡頭掉頭並開始撞向警察，同時猛烈開火，兩名警察立即下車並還擊。

洛縣警局Charles Calderaro說，當時警匪雙方槍戰了好幾輪，其中一名警察被擊中。受傷警察後在當地醫院接受治療後情況穩定。現場抓捕了一名嫌犯，同時還發現三支手槍。

另一名持槍嫌犯乘坐一輛白色皮卡車逃離該地區。不久後，其他警員發現這輛皮卡車，第二場追捕開始了。

追捕過程中，這輛白色皮卡車試圖離開710號高速公路，在東洛杉磯地區的東南大道1000街區發生碰撞，當時皮卡車撞翻障礙物，企圖駛入高速公路對面的圍欄。

交通事故發生後，這名嫌疑人下車，警察試圖將他拘留，雙方再次展開另一輪槍戰。據警方新聞稿，嫌疑人沒有被槍擊中，但在交通事故中受傷，沒有生命危險，他被逮捕後送往附近的醫院接受治療。

目前，警方尚未公佈兩名嫌疑人的身分。任何知情者可致電 323-890-5500， 與警局聯繫，希望保持匿名的人，可以撥打熱線電話800-222-8477。