洛縣這所大學有機農場出名 種植台胞熟悉的水果　

農場商店蔬果均來自有機農場。（記者啟鉻／攝影）

南加 有很多華人喜歡園藝栽培，甚至有的愛好者組成群組，彼此交流經驗。還有群組請知名園藝專家講解如何栽培有機蔬果，很多人樂此不疲，甚至成為不可缺少的業餘愛好。不過要想更專業的暸解南加各種蔬果及有機栽培經驗，波莫那加州州立工藝大學(Cal Poly Pomona)農學院學生的實習農場，更具專業有機栽培經驗。

影音來源：記者啟鉻

農場華裔導覽義工蔡文生29日午後，舉行疫情 後第一次現場中文導覽活動，提供有機栽培愛好者認識農場各種蔬果及有機栽培方法。

參與者還有園藝專家邱啓宜、資深保險專家張國興以及社區人士。波莫那工藝州大農學院在州大系統，擁有最具規模的農學種植及相關專業的研究，每年都在年度萬聖節前，舉辦南加最大規模的南瓜節，吸引南加各地民眾。農學院學生實習農場更種植多種有機蔬果，並開設銷售農場自產蔬果的店面。

在Cal Poly Pomona從事農場導覽義工多年的蔡文生說，這裡有大家熟悉的李子、柿子、加州原生葡萄、火龍果、黑莓漿果、蘇里南八角櫻桃、芭樂、青棗及各種柑橘類水果。在有機農場內還有專為孩童提供的園地（Children's Garden），居家庭院各種有機蔬果應有盡有，對孩童增長農學知識很有幫助。

整個有機農場不使用農藥、化肥、除草劑，使用人工戶外堆肥施肥。台灣 土芒果、紅棗、雞心棗、水蜜桃、綠蓮霧、粉紅心蓮霧、無花果在這裡都能很好地生長。

邱啓宜說，社區很多台僑都喜歡將台灣蔬果移植到南加。但需要提醒的是，要遵守美國當地對農業種植物的規定。比如空心菜，就是受限種植的蔬菜，在居家院落種可以，但要想大批種植做生意，就有限制規定。此外，還要暸解種植物的習性。在推廣分享居家後院蔬果時，勿要將外來侵入物種錯誤傳播，也不要種植一些令人匪夷所思的植物，避免引起鄰居不快，要維護社區觀感。他建議園藝愛好者，在普通種植基礎上，選擇藥用、香料等植物種植。

蔡文生說，他與Cal Poly Pomona配合，擔任學生實習有機農場導覽義工近十年。疫情發生前，每年都有約20次導覽，參與者各個族裔都有。29日導覽活動是疫情後的首次中文導覽，主要傳授有機蔬果種植及農場觀摩與示範教學。有興趣參與者可致電給他，電話：626-532-5298。