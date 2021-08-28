悍匪逃民宅勒警犬 身中橡皮彈就擒

警犬Coda健康狀況良好（圖左），嫌犯Rodrigo Calderon就擒入獄。（Glendale PD）

一名男嫌私闖民宅，被警察 包圍後，又勒住警犬（K-9）脖頸纏鬥，最後身中橡皮子彈才被制服。

據格蘭岱警局（Glendale PD）27日新聞稿， 24日（本週二）下午 3 點 30 分左右，警察發現一名男子在科羅拉多街 1500 街區張望停放車輛的窗戶，然後進入一個汽車 旅館的禁區。警官後來確認他是該市居民 29 歲的卡爾德隆（Rodrigo Calderon），有案在身。警方稱，發現此人就可以獲得逮捕令。

然而，就在警察努力確認他的身份時，卡爾德隆開始逃跑。警察步行追趕，嫌犯跑進了Orange Grove大道 1500 街區的一所民房裡。隨後一名居民從家中走出來，告訴警察有個陌生男子剛剛跑進了這棟房子。

警員立即疏散了屋內的另一位居民，只留下卡爾德隆一個人。警察喊話命令他走出來，但被抗拒。於是K-9小組向住宅放出了一隻警犬Coda，幾名警察跟在後面，並且聽到屋內的一個房間傳出了犬吠和叫喊聲。

當警員進入房間時，看到卡爾德隆在上面用手臂圈住警犬的脖子，企圖勒死這隻狗。警察下令卡爾德隆放手，但他拒絕執行。於是警察發射了橡皮子彈，卡爾德隆才被制服。

警局說，卡爾德隆因為受傷接受治療，然後因涉嫌入室盜竊和阻撓警察執法，以及兩份未決逮捕令和違反假釋規定，已被關入格蘭岱監獄 。

警方稱，警犬Coda 在事件發生後無礙，健康狀況良好。

警方後來在Calderon所住的酒店房間裡，發現了23歲的Isaiah Miller，以及冰毒、大量現金和兩張他人名下的銀行卡。警方並以涉嫌持有受控物質用於銷售和身份盜竊而逮捕了Miller。