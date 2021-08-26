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洛縣麗浪多灘碼頭槍擊案嚇到食客 一死兩傷

記者李雪／綜合報導
麗浪多灘一處碼頭發生槍擊案。（CBS電視截圖）
麗浪多灘一處碼頭發生槍擊案。（CBS電視截圖）

洛杉磯縣麗浪多灘（Redondo Beach）警方開槍打死了一名涉嫌在海灘碼頭打傷兩人的槍手，當局26日上午報告說，受傷的受害者在醫院情況穩定。

據協助調查的洛杉磯縣警局警官Tracy Koerner說，25日晚8點20分左右，麗浪多灘警方接到報警電話，稱西托倫斯大道100號的Horseshoe碼頭地區，有一名槍擊受害者和一名正在活躍的槍手。據Koerner說，麗浪多灘警官抵達現場後，發現了兩名槍擊受害者。

據麗浪多灘警局巡官Shawn Freeman，警方開始追捕這名持槍射擊嫌犯，並定位此人在海灘水線旁的岩石堤岸附近。嫌犯當時手持手槍和一把刀，當警察試圖拘留他時，「發生了警察參與的槍擊事件」。嫌犯的上半身被擊中，當場死亡。警方在現場找到一把手槍和一把刀，沒有官員或其他平民受傷。

據Koerner說，一名受傷的受害者為少年，另一名為一名男子。兩人的下半身都受了槍傷，並被送往醫院，目前情況穩定，沒有生命危險。受傷的受害者和槍手都沒有立即被確認身分。

洛縣警局兇殺組探員正在協助麗浪多灘警局進行「謀殺未遂/涉及警官的槍擊調查」。目擊者描述在通常熙熙攘攘的碼頭上，發生的可怕而混亂的場景。一名男子告訴 KTLA-5，他當時在現場，幾個小時後他的耳朵還在響，因為「就這麼近」，「他（槍手）是在我躲避時錯過了我」。

另一男子Joe Granda告訴洛杉磯時報，他和兄弟當時在碼頭上的餐廳用餐，聽到五聲巨響時和其他顧客都躲在桌子底下，大約五到十分鐘後，看到警察蜂擁而至碼頭。他說看到一個他認為是槍手的人越過欄杆，跌倒在碼頭下方的岩石上，警察當時在追捕此人。

任何有相關線索的人，可撥打323-890-5500與洛縣警局兇殺組聯繫。匿名舉報可致電止罪熱線：800-222-8477，或通過lacrimestoppers.org 在線提交。

警察 槍擊 洛杉磯

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