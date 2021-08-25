洛縣巴沙迪那成為南加第一個強制員工打疫苗的城市

巴市市府緊急下令，成為南加州第一個要求所有市政僱員接種疫苗的城市。（美聯社）

洛杉磯 縣巴沙迪那市自開放以來，疫情猛增達到「高傳播」水平，市府緊急下令，成為南加州 第一個要求所有市府僱員接種疫苗 的城市。政策將於9月3日生效，員工須在9月17日之前向市政府官員提供他們疫苗接種情況證明，以作為就業條件。

巴市早於7月20日市府經理Steve Mermell 就宣布，將起草政策要求員工注射新冠疫苗，成為南加州第一個要求所有市府僱員接種疫苗的城市。宣布該消息時，Mermell表示市府員工的疫苗接種率在60%，而全市83.4%的居民接種了疫苗。市長Victor Gordo 也敦促洛縣和其他88個城市實施類似政策，也鼓勵私人雇主採用類似政策。

之後洛杉磯市市長賈西堤（ Eric Garcetti） 和市議會主席馬丁尼茲（ Nury Martinez）於7月30日宣布，將推動市政府僱員強制接種新冠疫苗，並從首先要求員工提交疫苗接種證明，或每週進行陰性測試。

巴市公共衛生局長吳盈盈近日表示，「每個接種疫苗的人都在減緩新變種的發展。研究表明，疫苗可以預防病毒，包括變種」。

根據該政策，是「為了讓市政府遵守巴市的衛生令，確保市政府履行其保護巴沙迪那社區健康和安全的主要職能，同時履行為員工提供安全和健康工作場所的義務，所有市政府員工都必須不遲於2021年9月17日完全接種新冠疫苗，或要求豁免或延期，作為就業條件」。

該政策允許醫療和宗教豁免。獲得豁免的員工須每周接受測試。可接受的證據包括，數字疫苗接種記錄的屏幕截圖，或聯邦疾病防治中心 (CDC)的新冠疫苗接種記錄卡的照片，或員工醫療保健提供者提供的文件。

自6月15日全面開放，巴市的新冠日均發病率增加了600%以上，達到CDC社區傳播水平指標的「高傳播」水平。同時洛杉磯縣也達到了這一水平。