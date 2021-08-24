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LAUSD開學一周 6500學生因確診或接觸患者缺課至少一天

洛杉磯訊
新冠疫情病例增加，洛杉磯聯合學區(LAUSD )開學一周後，6500名學生因為確診或密切接觸確診病人而導致缺課一天或多天。（LAUSD圖）
新冠疫情病例增加，洛杉磯聯合學區(LAUSD )開學一周後，6500名學生因為確診或密切接觸確診病人而導致缺課一天或多天。（LAUSD圖）

新冠疫情病例增加，洛杉磯聯合學區(LAUSD )開學一周後，6500名學生因為確診或密切接觸確診病人導致缺課一天或多天。大約3000名學生被隔離，因為他們在開學第一周或8月16日開學前幾天感染檢測呈陽性，另有3500人因密切接觸檢測呈陽性者被隔離。

今秋大約有45萬1000名學前班到12年級學生回到洛杉磯公立學校就讀。超過1萬人通過獨立學習選項在線上課。在接受測試的約6萬名員工中，約 1000人因感染或與感染者密切接觸至少缺勤一天。

洛杉磯聯合學區官員表示，自開學以來，在校園內沒有人傳人的病例，不過有家長公開質疑這項說法。目前，洛縣衛生局在其可能爆發疫情的學校名單上，沒有任何洛杉磯聯合學區的記錄。

總體而言，這些學生的缺勤對洛杉磯聯合學區，這個全國第二大學區的影響相對較小。每700名學生只有一人必須被隔離或隔離。學區還公布了開學第一周學生和教職員工測試呈陽性的數字，這些病例被確定是學區每周強制性測試計劃的一部分。 從8月16日開學那一周起，大約2000名學生和200名學區員工的檢測結果呈陽性。不過，學區官員說這個數字不準確，因為隨著測試樣本的處理，數據會經常更新。

學區 洛杉磯 檢測

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