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後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

記者張宏／洛杉磯報導
飛機內基本滿員。（記者張宏／攝影）
飛機內基本滿員。（記者張宏／攝影）

人們在逐漸適應疫情時代的旅行，機場不僅人潮洶湧，飛機也幾乎滿載。相比其他族裔只是戴口罩乘機，不少華人更為謹慎，不僅戴防護罩，還特別買空間更大一些的座位，有華女甚至因為購買的安全通道座位被換而淚灑當場。

影音來源：記者張宏

洛杉磯國際機場（LAX）已逐漸恢復往日的繁忙，尤其是周末人潮洶湧，不僅進入機場會堵車，在登機櫃檯前更是人山人海，如果不是佩戴著口罩，那場景和疫情前並無區別。現場人們也並未保持六呎的安全距離，在進入安檢驗明身分時，需要摘下口罩，以及隨處可見的消毒液和乾洗手，時刻提醒著人們所處疫情時代。

但飛機上空間小很難保持間隔，尤其周末飛機上幾乎滿員，在進入機艙前，空服人員會發放消毒紙巾，方便旅客消毒。有些旅客拿著消毒紙巾只是擦手，有的人則把座位也擦拭一遍。飛機上旅客雖然都戴著口罩，卻五花八門，包括布口罩、N95、醫用口罩，和其他族裔相比，華人通常更為謹慎，有的人不僅戴著一次性手套，還有在口罩外加上一個面罩。

更有華人為獲得更大空間間隔特別加錢買靠近安全通道的座位，華人林女士日前從芝加哥飛回洛杉磯，她說，她加了錢購買靠近安全通道的位置，就是為了多一點個人空間，但是當她登機後，卻發現自己原先預訂的座位換成別人坐了。她向空姐詢問，對方告訴她安全通道已沒有位置，讓她坐在後面，且口氣強硬，毫無商量餘地。

林小姐當場淚如雨下，她說，她明明花錢買了這個位置，如今卻沒有了，空服人員又那個態度，讓她感到委屈又憤怒。她並不是多愁善感之人，只是當時實在忍不住，眼淚一直流。幸虧一名坐在安全通道的男子起來表示將座位讓給她。她非常感動，給了這個男子150元現金，表示這是他應得的。

還有華人在飛機上不敢吃喝，因為怕上洗手間。華人孫小姐日前乘坐飛機從洛杉磯飛往丹佛，她說，去的時候，飛機上還有零星空位，但是從丹佛回洛杉磯飛機上，機艙內的大人孩子坐得滿滿的。她坐下前不僅給座椅前後消毒，還格外戴上面罩。空服人員中間發送飲料和小吃，雖然她很口渴，但是看著周圍人都摘下口罩吃喝，她都不敢動，生怕摘下口罩被傳染。

人們在逐漸適應疫情時代的旅行。（記者張宏／攝影）
人們在逐漸適應疫情時代的旅行。（記者張宏／攝影）
人們聚集在機場。（記者張宏／攝影）
人們聚集在機場。（記者張宏／攝影）
人們在逐漸適應疫情時代的旅行。（記者張宏／攝影）
人們在逐漸適應疫情時代的旅行。（記者張宏／攝影）
機場登機位置人滿為患。（記者張宏／攝影）
機場登機位置人滿為患。（記者張宏／攝影）

口罩 洛杉磯國際機場 華人

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