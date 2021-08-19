影╱加州新冠租房援助起跑 就等房東和房客申請

聯邦眾議員趙美心（左）動員所有符合資格的租客與房東申請租金補助。（記者丁曙／攝影）

持續18個月的新冠病毒大流行，造成無數房客交納不起租金 ，同時也拖累許多小房東 交不出房貸。聯邦眾議員趙美心 (Judy Chu) 和華埠服務中心等單位， 19日共同推動租客 與房東申請「加州新冠病毒租房援助計畫」 (California COVID-19 Rent Relief Program)，包含最高全額補助未付及待付租金，協助低收入租戶支付全額或部分水電、瓦斯與網路費用等。

影音來源：記者丁曙

趙美心指出，政府鼓勵未支付租金的房客，與房東盡快申請「加州新冠病毒租房援助計畫」，該計畫將提供52億元預算補助款。由於聯邦失業救濟金將於今年9月4日停止發放，建議符合租房援助計畫資格者盡速申請，透過補助填補家庭收入缺口。此外，加州暫緩驅逐房客令亦將於9月30日結束。

華埠服務中心「加州新冠病毒租房援助計畫」項目經理趙長華（Amy Zhao）介紹，援助計劃重點為租客及房東提供免費財務援助，用以支付逾期未付或未來的租金或水、電、瓦斯等費用。符合收入條件的申請者，皆有可能獲得援助。來自加州新冠病毒租房援助計劃的補助金，將不被視為租客收入，也不會影響申請任何其他州政府福利援助計劃的資格，例如 CalFRESH 或 CalWorks。

她指出，自4月以來該中心透過housingiskey.com網站，已幫助了100多位租客和房東申請租金補貼。許多求助者因為語言障礙、或缺乏寬帶網路及數碼知識無法完成申請。中心可以幫助他們解決問題，為那些只會說廣東話、普通話、越南語等新移民提供服務。

加州住房及社區發展部 (CDHCD) 主任 Gustavo Velasquez強調，政府積極推廣民眾對此計畫的認識，確保符合資格者了解政府提供多種途徑與語言協助申請，且申請補助者將不會因此影響移民或公民身份，也不會被要求出示公民身份，申請者的所有資訊都將保密不會被共享。申請將持續開放，符合收入條件並面臨高驅逐風險的家庭將優先獲得受理。申請程序獲得處理後，房東和租客都將收到後續步驟的通知。

租客申請需要提供以下相關文件之一： 2020報稅表，失業人士提供2020年W2以及1099G表格，當前的薪資單（pay stubs），參與州政府或聯邦補貼計劃的證明，例如CalFresh 或CalWORKS， 2020或2021年的申請批准或補貼延續的通知函，以及2020 年 4 月 1 日之後未支付的水電煤費、垃圾費和網路費的發票或帳單。租客透過此援助計劃獲得的補助金，不會被視為收入。

房東申請必須提供以下文件：包含租客姓名、居住地址及月租金金額等訊息的租賃合約或協議，用以證明自 2020 年 4 月 1 日起未付租金餘額的租金分類帳（rent ledger）或租金報表（rent statement），W-8或W-9表格（報稅表），如果有十個或以上租客，並想在申請時一次上傳所有租客資訊須填寫此表格。來自此援助計劃的補助金，將被視為房東收入。

華埠服務中心董事會副主席吳紹榮（Vinh Ngo）、洛杉磯社區法律服務部 (Neighborhood Legal Services Los Angeles)代表，蒙市市長饒影凡、洛杉磯社區學院理事方樹強等出席活動。

申請房租補助，可以登錄網站 Housing.ca.gov，在主頁上看到 CA COVID-19 租金減免字樣，單擊「立即申請」按鈕，會導向到一個新頁面，再次點擊藍色背景中的「立即申請」按鈕，然後開始申請程序，或致電華埠服務中心213-808-1700求助。