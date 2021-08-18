我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州一家三口含亞裔妻 離奇死在中加州國家公園

阿富汗總統出逃後首發聲 否認捲款 留下「怕被絞死」

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

記者啟鉻／綜合報導
圖為死者一家三人。（FOX News）
圖為死者一家三人。（FOX News）

據福斯新聞「Fox New」報導，加州一家三人，包括亞裔太太Ellen Chung及先生John Gerrish，還有一歲女兒Miju，本周初在中加州的塞拉國家森林（Sierra National Forest）失聯，17日被發現三人及寵物狗都已死亡，目前警方正在調查死因。

死者一位親友16日（周一）深夜報警，稱三人失聯。警方搜救人員在塞拉國家森林門口附近找到受害者生前駕駛的車輛，並一直追尋到Hites Cove。據馬利波薩縣（Mariposa County）縣警局辦公室表示，失聯的一家三人及一隻寵物狗在一處偏遠地點死亡，地點在一個叫做魔鬼峽谷（Devil's Gulch）的地方。

警官Jeremy Briese表示，這個消息從來不是我們想要的，真是令人悲傷。縣警局女發言人Kristie Mitchell說，該地有多個礦井，但死因尚未查明。警方已將案發地定為危險地點。對案件進行調查，希望盡快查明死因。

她指出，這個死亡案件死者是一家人，還有寵物也死了，這種案件很不尋常，即使在警方看來也不常遇到。這也是警方認定案發地危險的原因。或許是有害氣體，比如一氧化碳氣體導致。而死者遺體發現的地點很偏遠，無法有手機通訊。案發地靠近Hite Cove健行道，每到春季常有遊人到這裡欣賞野花開放。

目前馬利波薩縣警局在加州司法局配合下，正調查這起案件。

加州 亞裔 手機

上一則

洛縣托倫斯幼女在校園被性侵 學區以72.5萬和解

下一則

世界晚報／錯一步無法登機？網紅返中詳盡攻略

延伸閱讀

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態
加州疫苗接種率升 Delta病例減緩

加州疫苗接種率升 Delta病例減緩
加州州長紐森罷免選舉 拜登籲投No

加州州長紐森罷免選舉 拜登籲投No
北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態
油價跌破69元 能源股仍看好

油價跌破69元 能源股仍看好
太陽能股 專家看好跑贏大盤

太陽能股 專家看好跑贏大盤

熱門新聞

老年人如何增強免疫力？專家提供方法。（pexels）

4種維生素 提高老人免疫力

2021-08-14 02:00
嫌犯Norbert Chung（左）、兒子Trevor Chung（右）。（ABC News)

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

2021-08-15 14:54
拒戴口罩的白人男子與漢亞龍超市經理起爭執。（翻拍自Instagram）

白男不戴口罩闖華人區超市 被經理和亞裔顧客轟出去

2021-08-12 18:54
林永健在西達賽奈醫院的疼痛中心。（林永健提供）

華醫打疫苗半年 抗體快速遞減

2021-08-16 02:20
南加華人抗體完全消失，曾經無處可打第三針新冠疫苗。（unsplash.com）

南加華女接種2針 5個月後無抗體 無處可打第3劑

2021-08-15 02:20
歷次普查全國人口變化。（人口普查局）

美國人口最多10市 加州占3個

2021-08-13 02:20

超人氣

更多 >
神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」
夫妻中1700萬頭獎不聲張 密訪30親友「分紅」

夫妻中1700萬頭獎不聲張 密訪30親友「分紅」
疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯
北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅