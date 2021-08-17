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洛杉磯聯合學區開學前檢出3600多例陽性病例

洛杉磯訊
各學區開學面臨疫情反撲的問題。（美聯社）
各學區開學面臨疫情反撲的問題。（美聯社）

由於洛杉磯聯合學區（LAUSD）要求學生和教職員工接受新冠檢測，於是在過去兩週進行的基線篩查（baseline testing）中，發現了3600多例陽性病例。

根據16日晚發布的統計數據，即洛杉磯聯合學區秋季課程的第一天，該學區大約81%的學生在8月2日至15日期間接受了基線新冠檢測，其中3255人的病毒檢測呈陽性，這大約等於0.8%的測試陽性率。

據該學區稱，在學區僱員中共發現399例，陽性率為0.6%。

學區將要求學生和員工每周進行新冠檢測，無論疫苗接種狀態如何。所有學區員工必須在10月15日之前完全接種疫苗。

學區用於驗證測試結果的「Daily Pass」應用程序，該應用程序生成一個可以在學生進入校園時進行掃描的代碼。但由於大量學生和家長試圖訪問該應用程式，16日恢復上課時，一些學校的健康檢查導致學生排起長隊。

臨時學監Megan K. Reilly於16日承認，該系統運行緩慢，導致一些學校排隊，這是由於試圖同時訪問該應用程序的人數眾多。在16日發布基線測試數據時，學區官員指出，篩查幫助家庭和員工在家中保持安全，並在新學年開始時獲得所需的健康照護。

學區 檢測 洛杉磯

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