我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市13日突破華氏90度 各機構發高溫及斷電預警

紐約市Delta病毒持續肆虐 確診者占陽性樣本90%

租車起爭執 華人司機被打血流滿面傷口長2吋縫六針

記者丁曙／綜合報導
Lyft華人司機盧業被白人乘客打破前額，傷口長2 吋縫六針。（NBC電視截圖）
Lyft華人司機盧業被白人乘客打破前額，傷口長2 吋縫六針。（NBC電視截圖）

南加州一名白人男子因隨身貨物太多遭Lyft 網約車華人司機拒載，他居然抓狂搶奪手機並持械打人，致使司機血流滿面，前額傷口長約2 吋縫了六針，兇嫌被捕。

據河濱縣警局（Riverside County Sheriff’s）12日公布的一份警方報告，這起事件發生在 8 月 1 日早晨 5 點 30 分左右，位於Mission Boulevard 5600 街區，就在 Fabio酒吧和夜總會外面。

嫌疑人被確認為 23 歲的特倫科（Michael Trunko，譯音），他在酒吧外租用 Lyft網約車。車子到達後，他問華人司機盧業（Ye Lu，譯音）能否把他的裝備都放在後座？隨後雙方對裝載物品發生了口頭爭吵，司機盧業拒絕載客。

盧業12日接受主流電視採訪時說，很明顯，這名男子要求載運的物品太多了，後座放不下，超過了車子容量。

但當盧業試圖開車離開時，特倫科開始對他大喊大叫，說他的工作是運送他，否則他可能會被解僱。據稱就在此時，嫌疑人發動了攻擊。司機稱，這名客人搶過他的手機摔在地上，並且手持金屬物件打他。

報告稱，盧業告訴一名警員，他的頭部被擊中三下，左前臂也被為金屬物體擊中。受害者的前額留下了大約 2 吋長傷口，需要縫六針。他的一隻手臂也感覺疼痛。後來，盧業被送往醫院接受治療。

警察調查報告說，嫌疑人承認使用任天堂開關金屬環（Nintendo Switch Ring Fit）和麥克風支架打了司機。而且，這兩個金屬物件都在現場找到。

警察問盧業，在嫌疑人搶走他的手機時，他是否擔心自己的生命安全？司機說他沒有害怕，當時他只是想拿回他的手機。

報告稱，後來一名警員在對嫌疑人搜身時發現了這部手機。

根據警察報告和監獄記錄，特倫科因涉嫌使用致命武器襲擊、故意破壞和搶劫而被逮捕。但是，他在被拘捕的同一天又被釋放了。

對此攻擊事件，Lyft網約車公司發表聲明指出，「安全是Lyft 的基礎。警察報告所描述的行為令人震驚，我們已與司機聯繫提供支持。我們已將這名乘客從 Lyft 平台上永久移除，並隨時準備協助執法部門進行任何調查。」

Lyft華人司機盧業在白人乘客打傷血流滿面。（NBC電視截圖）
Lyft華人司機盧業在白人乘客打傷血流滿面。（NBC電視截圖）

手機 Lyft 警察

上一則

101公路逆向行駛 SUV撞卡車一死五傷

延伸閱讀

臉書美國辦公室重啟計畫 延至明年1月

臉書美國辦公室重啟計畫 延至明年1月
臉書美國辦公室重啟計畫 延至明年1月

臉書美國辦公室重啟計畫 延至明年1月
利用Citi Bike新詐騙手法 偷換二維碼騙錢、盜單車

利用Citi Bike新詐騙手法 偷換二維碼騙錢、盜單車
租車合約被偷

租車合約被偷
中國網約車龍滴滴出行傳要在美股下市

中國網約車龍滴滴出行傳要在美股下市
暑期報復性旅遊害慘遊客 買了機票卻發現當地無車可租

暑期報復性旅遊害慘遊客 買了機票卻發現當地無車可租

熱門新聞

僅是在發放600元紓困金的支出上，將花費加州政府高達近120億元。（本報檔案照）

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

2021-08-09 20:13
南加華人不願接種新冠疫苗，準備舉家搬離洛杉磯。（unsplash.com）

洛杉磯華人不願接種 準備舉家搬到丹佛

2021-08-11 02:20
拒戴口罩的白人男子與漢亞龍超市經理起爭執。（翻拍自Instagram）

白男不戴口罩闖華人區超市 被經理和亞裔顧客轟出去

2021-08-12 18:54
吳亦凡選妃，洛杉磯也有受害者。（取自微博）

吳亦凡洛城「選妃」實錘 見面會不斷 票價炒到近七千

2021-08-06 18:50
圖為Innova的新冠檢測盒。（美聯社）

華人公司新冠試劑獲英國上億大單 引發質疑

2021-08-07 02:20
南加華裔男子打兩劑輝瑞疫苗仍染疫。（Getty Image）

完全接種疫苗 還戴口罩 華男仍中招 咳嗽和失去味嗅覺

2021-08-09 21:29

超人氣

更多 >
霍尊2天約砲1次「淫亂對話」曝光 買壯陽藥拚1晚3槍

霍尊2天約砲1次「淫亂對話」曝光 買壯陽藥拚1晚3槍
仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊
美7天駭人數據：新增24%確診、31%住院、22%死亡

美7天駭人數據：新增24%確診、31%住院、22%死亡
白男不戴口罩闖華人區超市 被經理和亞裔顧客轟出去

白男不戴口罩闖華人區超市 被經理和亞裔顧客轟出去
佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡