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疫情催生新趨勢：人們更愛做減法

記者張宏／綜合報導
疫情催生極簡主義，信用卡持有人疫情後更願意清理衣櫃、整理社交媒體朋友清單，以及更加關注自己的資金管理，並積極參與其中。(unsplash圖片)
疫情催生極簡主義，信用卡持有人疫情後更願意清理衣櫃、整理社交媒體朋友清單，以及更加關注自己的資金管理，並積極參與其中。(unsplash圖片)

疫情催生極簡主義？一份銀行最近的調查顯示，疫情驅使信用卡持有人清理衣櫃、整理社交媒體朋友清單，以及更加關注自己的資金管理，並積極參與其中。

根據富國銀行Active Cash SM Card調查顯示，疫情導致三分之二 (63%) 持有信用卡的消費者，啟動「疫情期間大掃除」；四分之三 (72%) 的消費者清理了衣櫃，三分之一 (29%) 的消費者整理了社交媒體上的朋友清單；而另外三分之一 (33%) 的消費者，則簡化並重新審視整理他們的財務狀況。

超過三分之一(36%) 的受訪消費者表示，透過疫情，他們變得更加關注自己的資金管理並積極參與其中，從而對他們的財務狀況和目標更加瞭解。 比起複雜的信用卡，更加偏好現金回饋卡。因為一些持卡人將管理信用卡獎勵看成是一件枯燥乏味且單調的事，他們傾向獲得更直接且隨時隨地可用的信用卡價值訴求，比如獲得現金獎勵。

富國銀行信用卡品牌卡，和市場營銷負責人Krista Phillips表示，疫情幫助大家意識到「少即是多」，促使大家去除生活中不必要的繁瑣事物，從而返璞歸真。富國銀行最近推出Active Cash Card，鼓勵消費者透過Wallet Edit，享受簡化財務帶來的樂趣。Wallet Edit是一個整理錢包所有東西，並確定這些東西是否具有實際意義的過程，它可讓生活更輕鬆，並提供實際價值。

華人常女士在疫情期間因為居家時間增加，開始整理她完全不穿或者很久不穿的衣服，她把多數衣服捐掉，一些比較貴重的衣物，放到網路上或者二手群出售。她說，疫情期間，人們網路購物增加，也幫助她清倉了一些家裡的存貨。這些物品多數只用過一兩次，和新的差不多，但是價格更有吸引力。她把物品重新再變成錢，比放在家裡佔地方且無價值更好。

還有人更關注自己的財務狀況，華人丁先生表示，他有更多時間研究股票基金，以前都是系統操作或者公司操作，現在他自主選股，雖然有賠錢交學費，但總體賬戶收益比以往更好。

疫情 信用卡 華人

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