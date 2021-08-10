我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基建法案利多 道指史指創高

拜登離勝利更近一步 參院通過1.2兆美元基建法案

男子盜竊信息偽造社福卡提錢 判入獄四年和賠償90萬

洛杉磯訊
Gibson製作EBT卡的偽造副本提錢。（美聯社）
Gibson製作EBT卡的偽造副本提錢。（美聯社）

加州檢察長辦公室9日宣布，一名男子竊取本應提供給洛杉磯縣有需要的個人和家庭的現金，和食品援助等公共福利，被判入獄四年，並須支付近90萬元賠償金。

38歲的Jawuan Antonio Gibson於2019年，在洛杉磯一家酒店被捕，他承認四項重竊罪、一項擁有門禁卡製作設備的罪名，以及兩項使用電腦欺詐罪名。他還承認一項特別指控，即通過他在全州範圍內的計劃，造成了超過50萬元損失。

加州檢察長Rob Bonta宣布了Gibson認罪，以及因電子福利轉移欺詐計劃被判刑，Gibson被判入獄48個月，並被勒令向加州社會服務局支付88萬3529元賠償金。加州社會服務局將確定，並賠償來自加州各地的受害者，包括洛杉磯縣的受害者。

2017年初至2019年5月期間，調查人員發現Gibson通過發送欺詐性網絡釣魚短信，要求受害者提供他們的個人信息，例如出生日期、社會安全號碼和他們的 EBT卡，稱需要驗證他們的福利。一旦受害者提供信息，Gibson就用來製作他們EBT卡的偽造副本，然後使用這些副本，通過ATM機從他們的賬戶提錢。

據司法部辦公室稱，當Gibson於2019年被捕時，調查人員從Gibson的酒店住所和汽車中查獲了95萬元現金、兩部現金點鈔機、多台電腦、ATM讀卡器、編碼器、ATM卡、SIM卡和預付費電話卡。

加州 洛杉磯 福利

上一則

洛市膽大偷車團夥 陰謀遭揭穿後竟刺傷車主

下一則

洛縣府員工取消須有公民身分的應聘要求

延伸閱讀

加州山火燒不停 丹佛與鹽湖城空氣品質全球最差

加州山火燒不停 丹佛與鹽湖城空氣品質全球最差
加州9月發紓困金 每人600元

加州9月發紓困金 每人600元
加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛
加州強制打疫苗 醫護抗議

加州強制打疫苗 醫護抗議
饒影凡競選加州主計長籌款晚會 官員紛站台

饒影凡競選加州主計長籌款晚會 官員紛站台
加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

熱門新聞

僅是在發放600元紓困金的支出上，將花費加州政府高達近120億元。（本報檔案照）

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

2021-08-09 20:13
數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
聖蓋博谷治安差，搶匪盜賊不怕神佛致華人寺廟遭殃，比丘尼被人拿槍指頭，被逼買槍自衛！（本報檔案圖）

寺廟也被搶 比丘尼買槍自衛「想嚇人、不想傷人」

2021-08-05 02:20
吳亦凡選妃，洛杉磯也有受害者。（取自微博）

吳亦凡洛城「選妃」實錘 見面會不斷 票價炒到近七千

2021-08-06 18:50
圖為Innova的新冠檢測盒。（美聯社）

華人公司新冠試劑獲英國上億大單 引發質疑

2021-08-07 02:20

超人氣

更多 >
加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆
台性愛博士與人夫爆不倫 互稱寶貝、發裸身性感照

台性愛博士與人夫爆不倫 互稱寶貝、發裸身性感照
性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職
新郎前女友鬧場「願付嫁妝」結局竟變2個新娘

新郎前女友鬧場「願付嫁妝」結局竟變2個新娘
中國女星「內蒙古撞駱駝」車禍身亡 親弟悲痛證實

中國女星「內蒙古撞駱駝」車禍身亡 親弟悲痛證實